Hyundai plant eine wichtige Design-Änderung für die Zukunft

Hyundai möchte auch in Zukunft weiterhin Autos auf den Markt bringen, die sich von der Konkurrenz abheben und besonders sind, wie ein Ioniq 5 oder Ioniq 6. Es soll aber, so Europachef Xavier Martinet bei Autocar, auch eine Änderung kommen.

Hyundai hat bisher keine „einheitliche“ Designsprache, die Modelle von Hyundai als „Familie“ erkennen lässt, wie es bei vielen anderen Marken der Fall ist. Das möchte Hyundai in Zukunft angehen und dafür sorgen, dass es eine bessere Einheit gibt.

Was man nicht machen wird, so Xavier Martinet weiter, ist ein Copy-and-Paste-Design, bei dem alle Modelle am Ende mehr oder weniger gleich aussehen und sich nur in der Größe und Höhe unterscheiden. Das haben einige Marken übertrieben.

Hyundai wird der aktuellen „Schachfigur-Strategie“ treu bleiben, aber das Design wird sich ein bisschen annähern. Ich hoffe, dass Hyundai nicht zu viel verändert, denn das Lineup wirkt oft nicht direkt „stimmig“, das finde ich auch, aber es ist für mich als Konsument spannend, da jedes Modell seinen eigenen Charakter besitzt.

