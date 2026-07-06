Fintech

ING Deutschland führt Festgeld für Geschäftskunden ein

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ING (KI)

Die ING Deutschland erweitert ihr Business Banking um Festgeldkonten für kleine und mittlere Unternehmen.

Die ING Deutschland ergänzt ihr Angebot für Geschäftskunden um Festgeldkonten. Das neue Produkt richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie Solo Selbstständige, die freie Liquidität für einen festen Zeitraum anlegen möchten.

Laut der Bank sind Laufzeiten von drei, sechs oder zwölf Monaten verfügbar. Je nach Laufzeit werden Zinssätze zwischen 1,6 und 2,2 Prozent angeboten.

Kunden können pro Festgeldkonto zwischen 5.000 und 500.000 Euro anlegen. Voraussetzung ist, dass bereits ein Geschäftskonto oder ein Business Extra Konto bei der ING Deutschland besteht. Die Kontoeröffnung erfolgt vollständig digital und die angelegten Beträge werden nach Ablauf der gewählten Laufzeit wieder verfügbar.

Festgeld für Mittelstand und Solo Selbstständige

Nach Angaben der ING soll das Angebot Unternehmen dabei unterstützen, vorhandene Liquidität planbarer zu verwalten und gleichzeitig zu verzinsen. Das Festgeld richtet sich an verschiedene Rechtsformen, darunter eingetragene Kaufleute und GmbHs.

Die wichtigsten Eckdaten:

  • Laufzeiten von drei, sechs oder zwölf Monaten
  • Zinsen zwischen 1,6 und 2,2 Prozent
  • Anlagebeträge von 5.000 bis 500.000 Euro
  • Digitale Kontoeröffnung für Bestandskunden

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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