Kennzeichen Wiki für Apple-Geräte erhält umfangreiches Update

Die kostenlose App Kennzeichen Wiki für Apple-Geräte erhält mit einem neuen Update zahlreiche Funktionen für das Sammeln von Kfz-Kennzeichen.

Die App dient als Nachschlagewerk und Sammlung für Kfz-Kennzeichen aus Europa. Nutzer können Kennzeichen suchen, deren Herkunft auf einer Karte anzeigen und bereits entdeckte Kürzel markieren. Die Daten stehen laut Entwickler auch offline zur Verfügung und werden per iCloud zwischen unterstützten Apple-Geräten synchronisiert.

Neu ist ein Sprachmodus, mit dem sich Kennzeichen während der Nutzung per Stimme als gesehen markieren lassen. Nach einem Aktionswort kann das Kürzel beispielsweise mit der deutschen Buchstabiertafel, dem NATO-Alphabet oder einzelnen Buchstaben genannt werden.

Für die Nutzung mit CarPlay stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung, falls die Spracherkennung die Musikwiedergabe beeinflusst.

Kennzeichen Wiki erweitert Länder und Statistiken

Mit dem Update kommen Isle of Man, Jersey, Guernsey, Gibraltar, Åland, Georgien und Zypern hinzu. Zudem lassen sich britische Kennzeichen aus den Jahren 1903 bis 2001 als eigene Kacheln sammeln. Für zahlreiche Länder wurden weitere Sonderkennzeichen und Varianten ergänzt.

Weitere Neuerungen des Updates:

Herkunfts-Tipps direkt am Beispielschild

Datum und Ort bei gesehenen Kennzeichen

erweiterte Statistiken und Punkteverläufe

schneller ladende Listen, Filter und Karten

Darüber hinaus wurden Kennzeichendaten und Wappen überarbeitet. Nutzer können außerdem über eine integrierte Abstimmung Wünsche für weitere Funktionen und Länder einreichen.

Kennzeichen Wiki ist als „Universelle App“ für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro verfügbar und komplett kostenfrei. Die App gibt es auch für Android, da liegt das Sprachmodus-Update allerdings noch nicht vor.

Ich finde vor allem den neuen Sprachmodus interessant, weil sich damit die Sammelfunktion unterwegs komfortabler nutzen lässt, ohne ein Kennzeichen erst manuell suchen zu müssen.

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