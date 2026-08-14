Apple Watch: Ihr müsst euch nächsten Monat schon wieder umgewöhnen

Apple hat die beiden Tasten auf der Apple Watch in den letzten Jahren immer mal wieder neu belegt und deren Funktion mit Updates verändert. Mit watchOS 27 ist erneut ein Umdenken angesagt, sofern ihr den Doppelklick der Krone benutzt.

Bisher gibt es dort die Übersicht der zuletzt geöffneten Apps, mit watchOS 27 wird diese wegfallen, dann kommt man mit einem oder zwei Klicks immer zu den Apps, die mit diesem Update einen neuen Aufbau bekommen, das sieht dann bald so aus:

Apple erklärt nicht, warum man sich von dieser Funktion komplett trennt, aber laut Gerüchten denkt man die Apple Watch gerade komplett neu und vielleicht ändert sich der Aufbau der Knöpfe in Zukunft. Es gab 2025 auch das Gerücht, dass Apple langfristig weg von Knöpfen möchte, vielleicht verschwindet die Krone sogar ganz.

Dann bräuchte man nur eine Lösung für das App-Menü und Siri, dann die kann man bei watchOS 27 weiterhin mit einem langen Druck auf die Krone aufrufen. Apple baut aber immer mehr Gesten in die Uhr, vielleicht wäre auch das eine Lösung.

Ich fand nicht alle Änderungen von watchOS in den letzten Jahren gut, ich vergesse sogar hin und wieder, dass das Kontrollzentrum auf der Seitentaste liegt, weil es sich ganz anders bei mir eingebrannt hat. In diesem Fall ist es mir aber egal, da ich den „App-Umschalter“ (wie es Apple nennt) auf der Apple Watch quasi nie nutze.

PS: Bei watchOS 27 fliegen viele ältere Modelle aus dem Update-Zyklus, teilweise auch neuere Modelle wie die Ultra, einige wird diese Änderung also nicht betreffen.

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