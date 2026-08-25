Instagram schneidet Reels jetzt automatisch in Sekunden

Instagram führt mit „First Draft“ ein neues Tool ein, das aus vorhandenen Clips in weniger als zehn Sekunden einen ersten Reel-Rohschnitt erstellt.

First Draft ist direkt in den Erstellungsprozess für Reels integriert. Nach Angaben von Instagram genügt ein Tap, damit das Tool aus dem vorhandenen Videomaterial automatisch einen ersten Schnitt erzeugt.

Instagram First Draft automatisiert den Einstieg ins Editing

Das neue Werkzeug soll vor allem die ersten Arbeitsschritte beim Videoschnitt verkürzen. Der automatisch erzeugte Entwurf bleibt vollständig editierbar. Creator können den Rohschnitt anschließend nach eigenen Vorstellungen verändern.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Rohschnitt in weniger als zehn Sekunden

Start des automatischen Schnitts mit einem Tap

Direkte Integration in den Reels-Creation-Flow

Freie Nachbearbeitung des erzeugten Entwurfs

Instagram will damit nicht den kreativen Prozess übernehmen, sondern vor allem den Einstieg beschleunigen. Statt einzelne Clips zunächst manuell zusammenzusetzen, erhalten Nutzer direkt eine bearbeitbare Ausgangsversion. Das klingt zunächst nach einer kleinen Funktion, könnte im Alltag aber durchaus Zeit sparen.

Ich halte First Draft vor allem für Vielnutzer von Reels für interessant. Entscheidend wird sein, wie brauchbar die automatisch gewählten Schnitte tatsächlich sind. Wenn Instagram hier gute Ergebnisse liefert, kann das Tool den Produktionsprozess spürbar vereinfachen, ohne den Nutzern die Kontrolle über das fertige Video abzunehmen.

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