Social

Instagram schneidet Reels jetzt automatisch in Sekunden

René Hesse
Von
1 Kommentar
Instagram (KI)

Instagram führt mit „First Draft“ ein neues Tool ein, das aus vorhandenen Clips in weniger als zehn Sekunden einen ersten Reel-Rohschnitt erstellt.

First Draft ist direkt in den Erstellungsprozess für Reels integriert. Nach Angaben von Instagram genügt ein Tap, damit das Tool aus dem vorhandenen Videomaterial automatisch einen ersten Schnitt erzeugt.

Instagram First Draft automatisiert den Einstieg ins Editing

Das neue Werkzeug soll vor allem die ersten Arbeitsschritte beim Videoschnitt verkürzen. Der automatisch erzeugte Entwurf bleibt vollständig editierbar. Creator können den Rohschnitt anschließend nach eigenen Vorstellungen verändern.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

  • Rohschnitt in weniger als zehn Sekunden
  • Start des automatischen Schnitts mit einem Tap
  • Direkte Integration in den Reels-Creation-Flow
  • Freie Nachbearbeitung des erzeugten Entwurfs

Instagram will damit nicht den kreativen Prozess übernehmen, sondern vor allem den Einstieg beschleunigen. Statt einzelne Clips zunächst manuell zusammenzusetzen, erhalten Nutzer direkt eine bearbeitbare Ausgangsversion. Das klingt zunächst nach einer kleinen Funktion, könnte im Alltag aber durchaus Zeit sparen.

Ich halte First Draft vor allem für Vielnutzer von Reels für interessant. Entscheidend wird sein, wie brauchbar die automatisch gewählten Schnitte tatsächlich sind. Wenn Instagram hier gute Ergebnisse liefert, kann das Tool den Produktionsprozess spürbar vereinfachen, ohne den Nutzern die Kontrolle über das fertige Video abzunehmen.

Whatsapp Logo Icon Header
Dienste · 25. August 2026

WhatsApp macht Kontoklau jetzt deutlich schwieriger

WhatsApp führt neue Sicherheitsfunktionen ein und ersetzt die bisherige sechsstellige PIN durch ein stärkeres Passwort. Die Zwei-Schritt-Verifizierung unterstützt künftig längere… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze52 💎
    sagt am

    „Reels“ braucht nur keine/r

    Antworten

Mehr entdecken
Nintendo Switch 2 Pro Controller
Gamer geben überraschend viel Geld für Spiele aus
25.08.26 · Gaming
Apple senkt den Preis für sein Poliertuch drastisch
25.08.26 · Zubehör
LinkedIn meldet 40 Prozent weniger KI-Slop
24.08.26 · Social
Waymo bringt Robotaxis nach Deutschland
25.08.26 · Mobilität
Mastodon 5.0 krempelt die Bedienung deutlich um
19.08.26 · Social
Sparkassen knacken Marke von 12 Millionen digitalen Karten
25.08.26 · Fintech
Whatsapp Logo Icon Header
WhatsApp macht Kontoklau jetzt deutlich schwieriger
25.08.26 · Dienste
Instagram verpasst seinem Schriftzug einen neuen Look
13.08.26 · Social
Apple Mac Studio mit M5 Max und M5 Ultra vorgestellt – 512 GB RAM und 80 GPU-Kerne
25.08.26 · Computer
Mac mini wird deutlich schneller: Apple setzt auf M6 und M5 Pro
25.08.26 · Computer
Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / Instagram schneidet Reels jetzt automatisch in Sekunden