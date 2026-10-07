Renault deutet elektrischen Espace für Familien an

Renault zeigt mit dem E-Space Concept, wie ein künftiges großes Elektro-Familienauto der Marke aussehen könnte.

Auf der Paris Motor Show feiert am 12. Oktober der Renault E-Space Concept seine Weltpremiere. Die Studie soll laut Renault neue Möglichkeiten für Reisen und vollelektrische Familienmobilität aufzeigen. Besonders interessant: Der Hersteller lässt dabei ausdrücklich den Geist des 1984 gestarteten Espace wieder aufleben.

Das 4,70 Meter lange Konzeptfahrzeug besitzt einen großzügigen Innenraum und Proportionen, die laut Renault einen neuen Ansatz für Familienautos zeigen. Das „E“ im Namen steht für E-Tech und damit für Elektrifizierung. „Space“ verweist auf den geräumigen und technisch geprägten Innenraum.

Renault E-Space könnte elektrischer Espace werden

Renault bestätigt bislang kein Serienmodell. Die ungewöhnlich konkreten Aussagen zur Familienmobilität, die Abmessungen und der direkte Bezug zum Espace machen die Studie aber besonders spannend.

Die wichtigsten Hinweise auf einen möglichen Elektro-Espace:

4,70 Meter Fahrzeuglänge

klarer Fokus auf vollelektrische Familienmobilität

großzügiger und einladender Innenraum

direkte Anlehnung an den Renault Espace von 1984

Weltpremiere am 12. Oktober 2026

Optisch setzt Renault unter anderem auf breite U-förmige Lichtleisten an Front und Heck sowie einen beleuchteten Markenrhombus. Das von Renault veröffentlichte Bild verstärkt für mich den Eindruck, dass hier nicht nur eine abstrakte Designstudie angekündigt wird.

Ich fände einen echten elektrischen Espace ziemlich stark. Gerade große und praktische Elektro-Familienautos sind weiterhin überschaubar vertreten. Sollte Renault aus dem E-Space Concept tatsächlich ein geräumiges Serienmodell ableiten, könnte das eine sehr interessante Rückkehr des ursprünglichen Espace-Gedankens werden. Ich selbst gehöre zur perfekten Zielgruppe für so ein Fahrzeug.

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