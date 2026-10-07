Renault deutet elektrischen Espace für Familien an
Renault zeigt mit dem E-Space Concept, wie ein künftiges großes Elektro-Familienauto der Marke aussehen könnte.
Auf der Paris Motor Show feiert am 12. Oktober der Renault E-Space Concept seine Weltpremiere. Die Studie soll laut Renault neue Möglichkeiten für Reisen und vollelektrische Familienmobilität aufzeigen. Besonders interessant: Der Hersteller lässt dabei ausdrücklich den Geist des 1984 gestarteten Espace wieder aufleben.
Das 4,70 Meter lange Konzeptfahrzeug besitzt einen großzügigen Innenraum und Proportionen, die laut Renault einen neuen Ansatz für Familienautos zeigen. Das „E“ im Namen steht für E-Tech und damit für Elektrifizierung. „Space“ verweist auf den geräumigen und technisch geprägten Innenraum.
Renault E-Space könnte elektrischer Espace werden
Renault bestätigt bislang kein Serienmodell. Die ungewöhnlich konkreten Aussagen zur Familienmobilität, die Abmessungen und der direkte Bezug zum Espace machen die Studie aber besonders spannend.
Die wichtigsten Hinweise auf einen möglichen Elektro-Espace:
- 4,70 Meter Fahrzeuglänge
- klarer Fokus auf vollelektrische Familienmobilität
- großzügiger und einladender Innenraum
- direkte Anlehnung an den Renault Espace von 1984
- Weltpremiere am 12. Oktober 2026
Optisch setzt Renault unter anderem auf breite U-förmige Lichtleisten an Front und Heck sowie einen beleuchteten Markenrhombus. Das von Renault veröffentlichte Bild verstärkt für mich den Eindruck, dass hier nicht nur eine abstrakte Designstudie angekündigt wird.
Ich fände einen echten elektrischen Espace ziemlich stark. Gerade große und praktische Elektro-Familienautos sind weiterhin überschaubar vertreten. Sollte Renault aus dem E-Space Concept tatsächlich ein geräumiges Serienmodell ableiten, könnte das eine sehr interessante Rückkehr des ursprünglichen Espace-Gedankens werden. Ich selbst gehöre zur perfekten Zielgruppe für so ein Fahrzeug.
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Der macht vom Design her seinem Namen wirklich alle Ehre – sieht sehr „spacig“ aus. Für meinen Geschmack ZU spacig.
dito!
4,70 ist jetzt nicht allzu lang, aber da kann man schon was reinbasteln. Ist der elektrische Touran, den VW sich nicht traut. Hatte noch nie einen Franzosen, aber auf so einen Wagen warte ich schon lange.
Reichweite dann 3,50 m bei der Kiste
ENDLICH, mehr kann man dazu nicht sagen. Renault macht aktuell vieles richtig.
Holy Crab, bei Renault wissen sie wirklich wie man die Knöpfchen bei den potentiellen Kunden drücken. Clio, 4er, 5er oder diese Studie – spannende Designs zu interesanten Autos.