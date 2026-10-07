Volkswagen: So viel kostet der erste Elektro-GTI

Volkswagen startet den Vorverkauf des VW ID Polo GTI, dem ersten vollelektrischen GTI, der 2027 von einem zweiten Elektro-GTI auf Basis des VW ID.3 Neo ergänzt wird. Und da der Vorverkauf gestartet wurde, haben wir einen Preis: 39.995 Euro.

Da geht es jedenfalls los, daher habe ich mir direkt den Konfigurator angeschaut, der ab sofort online ist. Und siehe da, mit der beworbenen Farbe und Felgen aus dem Bild oben, mit dem Volkswagen aktiv wirbt, kommt nicht mehr so viel dazu.

Der VW ID Polo GTI hat bereits „volle Hütte“ und kann für unter 42.000 Euro vom Händler abgeholt werden. Also nicht wirklich, da kommen dann sicher noch die üblichen Überführungskosten dazu, aber die kann man sicher noch „verhandeln“.

Aber es ist keine 4 vorne, VW hat sein Versprechen gehalten, und da sind auch keine Basics im Konfigurator versteckt, die man benötigt. Extrem viel Geld für diese Klasse, gar keine Frage, aber Volkswagen hat diesen Preis so vorher kommuniziert.

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