Mobilität

Mission S: Das Flaggschiff von Porsche ist ein neuer Verbrenner

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Die Zeiten des Mission E sind vorbei, der Taycan hat ein Ablaufdatum und wurde in der heutigen Strategie für die Zukunft nicht einmal erwähnt. Porsche feiert jetzt ein Comeback des Verbrenners und „Mission S“ ist das Symbol für diesen Wandel.

Am 15. Oktober wird es einen möglichen Ausblick auf einen Supersportwagen mit Mittelmotor von Porsche geben, wir bekommen also ein Konzept zu sehen. Es gibt auch schon eine erste Preview, die aber ehrlich gesagt gar nicht so viel Preis gibt.

Die Zukunft von Porsche besteht aus weniger Autos, dafür aus teureren Autos mit mehr Anpassungsmöglichkeiten für Kunden. Die neuen Top-Modelle, also auch der SUV, der sich über dem Cayenne einordnen soll, kommen nicht als Elektroauto.

Porsche: Eine sehr riskante Wette

Man kann darüber streiten, ob das vorzeitige Aus des Verbrenner-Macans, der ja 2028 wieder kommt, ein Fehler war, von mir aus. Aber dieser Wandel, bei dem man die Zeit um ein Jahrzehnt zurückdreht, wirkt eher wie ein Panikschuss in der Krise.

Und das kostet nicht nur sehr viel Geld, es kostet auch Zeit. Elektroautos nehmen langsam wieder an Fahrt auf, am Ende entwickelt Porsche da neue Verbrenner für Märkte wie China, wo sie 2030 vielleicht auch keiner mehr kaufen möchte. Und dann? Kommt dann eine neue „Strategie 2040“ mit einem Fokus auf Elektroautos?

Ich bin ja kein Gegner von einem 911er als Verbrenner, im Gegenteil, soll der doch mit der alten Technologie auslaufen und viele Jahre so bleiben. Aber der Rest ist so unglaublich teuer und eine verdammt riskante Wette auf eine nachhaltige Zukunft.

Mobilität · 7. Oktober 2026

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  1. Marcus 👋
    sagt am

    Wahrscheinlich die größte Neuerung dieses Modells: Es wird ab Werk mit H-Nummernschild geliefert.

    Antworten
  2. gast 🌀
    sagt am

    Ich habe das Wort Feigenblatt schon unter dem anderen Porsche-Artikel benutzt. Dieses Auto ist wichtig für all die Cayenne und größer Fahrer. Als Selbstvergewisserung, dass der eigene Schützenpanzer irgendwo doch noch ein Sportwagen ist.

    Antworten

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