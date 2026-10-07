Deutschland-App startet Testphase in sechs Städten

Die Bundesregierung lässt die Deutschland-App in sechs Kommunen testen und investiert dafür zunächst bis zu 1,16 Millionen Euro netto.

Der einheitliche Prototyp soll Bürger bei der Suche nach Verwaltungsleistungen und bei Anträgen unterstützen. Mehrere Hundert Personen sollen die Anwendung erproben. Als Pilotkommunen wurden Dortmund, Dresden, Erfurt, Hamburg, Nürnberg und Wiesbaden ausgewählt.

Für die Entwicklung wurde T-Systems International als Generalunternehmer beauftragt. Der Auftrag stammt aus bestehenden Rahmenverträgen des Kaufhauses des Bundes. In der Initialphase kommen zudem Leistungen von KPMG, Capgemini Deutschland und dem Informationstechnikzentrum Bund zum Einsatz.

Deutschland-App startet mit ausgewählten Verwaltungsleistungen

Der geplante Ablauf umfasst mehrere Entwicklungsstufen:

Start mit Proof of Concept und anschließendem Minimum Viable Product

Leistungen aus Familie, Wohnen, Soziales und Unternehmensgründung

Tests mit mehreren Hundert Nutzern in sechs Kommunen

Optionaler Probewirkbetrieb von bis zu zwölf Monaten

Die Identifikation und Authentifizierung soll unter anderem über die eID-Funktion des Personalausweises erfolgen. Eine Verbindung zur europäischen EUDI-Wallet wird laut Bundesregierung bereits prototypisch in einer Sandbox getestet.

Ich finde den Ansatz sinnvoll, zunächst einen einheitlichen Prototyp unter unterschiedlichen kommunalen Bedingungen zu erproben. Wichtig wird aber sein, ob daraus tatsächlich eine zentrale und einfach nutzbare Lösung entsteht, statt nur ein weiteres digitales Verwaltungsangebot neben vielen bestehenden Portalen.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗