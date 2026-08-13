Smartphones

iPhone 18 kommt später: Apple-Partner bestätigt Planänderung

Oliver Schwuchow
Von

Apple wird uns in einem Monat das „Highendmodell“ der iPhone 18-Reihe zeigen, sprich das iPhone 18 Pro, so Pegatron. Der Partner von Apple habe dies in seinem Bericht für das vergangene Quartal bestätigt, wie Economic Daily News schreibt.

Gleichzeitig hat man verraten, dass wir kein normales iPhone 18 im Herbst 2026 sehen werden, die „Standardversion“ kommt voraussichtlich im ersten Quartal 2027 auf den Markt. Genau diese neue Strategie hat sich jetzt schon häufig angedeutet.

Wir werden also das iPhone 18 (Pro) Max und iPhone Ultra (Fold) im September sehen und im Frühjahr folgen das iPhone 18e, iPhone 18 und iPhone Air 2 bei Apple.

Apple iPhone Herbst 2026 Lineup

  • V63: Apple iPhone 18 Pro
  • V64: Apple iPhone 18 Pro Max
  • V68: Apple iPhone Ultra

Apple iPhone Frühjahr 2027 Lineup

  • V67: Apple iPhone 18
  • V62: Apple iPhone Air 2
  • V69: Apple iPhone 18e
Smartphones · 12. August 2026

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