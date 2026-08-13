Gaming

Entlassungen bestätigt: Ist das neue Witcher-Spiel in Gefahr?

Oliver Schwuchow
Von

Bei CD Projekt Red arbeitet man aktuell direkt an mehreren Witcher-Spielen, wie einem Remake, einer Erweiterung für das alte Witcher 3 und natürlich dem ganz großen Highlight mit Witcher 4. Doch es gibt da auch noch Projekt „Sirius“.

Da haben wir erfahren, dass es sich um ein Multiplayer-Projekt handelt, doch die Woche gab es dort Entlassungen, die CDPR gegenüber Eurogamer bestätigte. Es warf die Frage auf, ob die Entwickler das Multiplayer-Spiel einkassiert haben.

Dem sei nicht so, man passt sich nur an, „um den Anforderungen des Projekts in dieser Entwicklungsphase gerecht zu werden“. Was so klingt, als sei man mit dem Gröbsten durch und benötigt für den Rest einfach etwas weniger Entwickler.

Spider Man 2 Sony Ps5 Pc Header
Gaming · 12. August 2026

Spider-Man 3: Neuer Marvel-Blockbuster ist jetzt „in Produktion“

Eine offizielle Ankündigung von Insomniac Games steht weiterhin aus und das PlayStation Studio fokussiert sich jetzt zunächst auf Wolverine im… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Entlassungen bestätigt: Ist das neue Witcher-Spiel in Gefahr?
Weitere Neuigkeiten
Nintendo: Das Zelda-Remake bringt noch eine Überraschung mit
in Gaming
Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“
in Smartphones
Das ist der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Ein erster Eindruck: Ich habe das Google Pixel 11 Pro ausprobiert
in Testberichte
Tf Bank
TF Bank Tagesgeld mit 3,45 % p. a. gestartet
in Fintech
Stefan Raab ist zurück: Wöchentliche Show startet bald wieder
in Unterhaltung
Geheimdienste bekommen deutlich mehr Befugnisse – mehr KI und aktive Eingriffe
in Gesellschaft
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Frühstartrente beschlossen: So viel Geld sollen Kinder bekommen
in Fintech
Spotify Logo Header 2023
Spotify wird teurer: Neue Preise kommen in Europa an
in Dienste
1,3 Millionen Anschlüsse betroffen: Telekom stellt Technik um
in Telekom