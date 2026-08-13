Entlassungen bestätigt: Ist das neue Witcher-Spiel in Gefahr?

Bei CD Projekt Red arbeitet man aktuell direkt an mehreren Witcher-Spielen, wie einem Remake, einer Erweiterung für das alte Witcher 3 und natürlich dem ganz großen Highlight mit Witcher 4. Doch es gibt da auch noch Projekt „Sirius“.

Da haben wir erfahren, dass es sich um ein Multiplayer-Projekt handelt, doch die Woche gab es dort Entlassungen, die CDPR gegenüber Eurogamer bestätigte. Es warf die Frage auf, ob die Entwickler das Multiplayer-Spiel einkassiert haben.

Dem sei nicht so, man passt sich nur an, „um den Anforderungen des Projekts in dieser Entwicklungsphase gerecht zu werden“. Was so klingt, als sei man mit dem Gröbsten durch und benötigt für den Rest einfach etwas weniger Entwickler.

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