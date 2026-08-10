iPhone Ultra: Das sind die Farben und das plant Apple für die Zukunft

Apple wird uns in einem Monat das erste iPhone Ultra alias iPhone Fold zeigen und das kommt in zwei Farben auf den Mark. Neben einem klassischen Silber, wie es das bei Apple meistens gibt, sehen wir angeblich auch noch ein sehr dunkles Blau.

Das war beim iPhone 17 Pro nicht die beste Option bei Apple, auch beim Verkauf und der Nachfrage, aber als man das geplant hat, dachte man das sicher noch.

These iPhone Fold camera protectors give us a look at two of the colors planned for the device: silver and dark blue. pic.twitter.com/KMaMu4JyZE — Sonny Dickson (@SonnyDickson) August 8, 2026

Mal schauen, wie diese Farben ankommen werden, das Feedback kann Apple aber direkt für die zweite Generation nutzen, die für 2027 in Planung ist. Das berichtet Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Dort spricht er übrigens auch schon von einer dritten Generation, die Apple bereits fest für 2028 geplant hat.

So richtig viele Details gibt es noch nicht, aber das Apple iPhone Ultra 3 soll „etwas größere Displays“ bekommen (außen und innen). Ich hoffe ja auch auf eine dritte (Zoom-)Kamera, das könnte für mich der größte Kritikpunkt beim Ultra werden.

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