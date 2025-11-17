ja! mobil und Penny Mobil: Mehr Datenvolumen und neues Datenpolster

Ja! mobil und Penny Mobil erhöhen das Datenvolumen ihrer Smart-Tarife und führen im Dezember ein kostenloses „Datenpolster“ ein.

Die Mobilfunkmarken ja! mobil und Penny Mobil erweitern ihre Smart-, Smart Plus- und Smart Max-Tarife. Laut Anbieter erhalten Neu- und Bestandskunden ab sofort mehr Datenvolumen zum bisherigen Preis. Zudem wird ab Mitte Dezember ein zusätzliches Datenpolster eingeführt, das bei Erreichen des monatlichen Limits einspringt.

Kunden, die einen der Prepaid Smart Tarife von ja! mobil und Penny Mobil nutzen, surfen automatisch mit 5G im Netz der Telekom.

Mehr Daten zum gleichen Preis

Das Unternehmen gibt an, dass die neuen Tarife automatisch gelten, ohne dass Bestandskunden aktiv werden müssen. Der Smart-Tarif steigt demnach auf 25 GB (statt 15 GB) für 8,99 Euro, Smart Plus auf 50 GB (statt 30 GB) für 13,99 Euro und Smart Max auf 100 GB (statt 60 GB) für 18,99 Euro. Alle Tarife beinhalten 5G und eine Telefon- sowie SMS-Flat.

Die Tarife:

Smart Tarif: 25 GB statt bisher 15 GB für 8,99 € inkl. 5G (max. 50 Mbit/s)

Smart Plus Tarif: 50 GB statt bisher 30 GB für 13,99 € inkl. 5G (max. 50 Mbit/s)

Smart Max Tarif: 100 GB statt bisher 60 GB für 18,99 € inkl. 5G (max. 100 Mbit/s)

Neuer Zusatz ab Dezember:

Kostenloses Datenpolster mit 25 GB Zusatzvolumen

Nutzbar für 365 Tage ab Aktivierung

Automatisches Eingreifen bei verbrauchtem Datenvolumen

EU-weite Nutzung und Übertragbarkeit

Bleibt auch nach internem Tarifwechsel erhalten

Das Datenpolster kann über die App oder Webseite aktiviert werden und ist einmal jährlich erneuerbar. Es greift immer dann automatisch, wenn das monatliche Inklusivdatenvolumen verbraucht ist. Nicht genutztes Volumen aus dem Datenpolster wird als Polster auf die folgenden Abrechnungszeiträume übertragen.

Rewe- und Penny-Märkte bieten weiterhin Starter-Pakete für die aktualisierten Tarife an, auch wenn Verpackungen noch ältere Angaben zeigen.

