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ja! mobil und Penny Mobil verdoppeln Datenvolumen im Prepaid Basic

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Ja! mobil und Penny Mobil verdoppeln das Datenvolumen ihres Prepaid-Basic-Tarifs auf 2 GB.

Der Prepaid Basic von ja! mobil und Penny Mobil bietet ab sofort 2 GB Datenvolumen für 4,99 Euro je vier Wochen. Bisher waren 1 GB enthalten. Die Anpassung gilt laut congstar sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden.

Neukunden erhalten das höhere Datenvolumen direkt nach der Aktivierung. Bei bestehenden Kunden wird das zusätzliche Volumen automatisch bereitgestellt. Bereits im laufenden Abrechnungszeitraum verbrauchtes Datenvolumen wird dabei angerechnet.

Prepaid Basic mit 5G und Allnet-Flat

Zum Tarif gehören außerdem 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download sowie eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Die Starter-Pakete kosten jeweils 9,95 Euro und enthalten 7,50 Euro Startguthaben.

Weitere Tarifdetails:

  • 2 GB Datenvolumen für 4,99 Euro je vier Wochen
  • 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download im Telekom-Netz
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • 10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme für Neukunden

Die Mobilfunkangebote von ja! mobil und Penny Mobil werden von congstar für die REWE Group bereitgestellt. Die Tarife sind deutschlandweit in REWE- und Penny-Märkten sowie online erhältlich.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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