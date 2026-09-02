JMGO IRIS: Diese Projektoren schaffen 4K mit 120 Hz

Die JMGO IRIS-Serie feiert auf der IFA 2026 mit 4K bei 120 Hz und bis zu 6.500 ISO-Lumen ihre weltweite Premiere.

JMGO bringt mit IRIS Ultra Max und IRIS Ultra zwei neue Triple-Laser-Projektoren auf internationale Märkte. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die erste Smart-Projektor-Serie, die 4K-Inhalte durchgängig mit 120 Hz verarbeitet. Das zugrunde liegende Modell war seit Mai zunächst in China erhältlich und wurde dort laut JMGO mehr als 5.000 Mal innerhalb von drei Monaten verkauft.

JMGO IRIS kombiniert hohe Bildrate mit starkem Kontrast

Das Spitzenmodell IRIS Ultra Max erreicht laut Hersteller 6.500 ISO-Lumen und einen nativen Kontrast von 10.000:1. Der IRIS Ultra kommt auf 4.500 ISO-Lumen und 7.000:1. Beide sollen 110 Prozent des BT.2020-Farbraums abdecken. Für Gaming stehen VRR, ALLM und bis zu 120 Bilder pro Sekunde zur Verfügung.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

4K-Auflösung mit bis zu 120 Hz

bis zu 6.500 ISO-Lumen

nativer Kontrast bis 10.000:1

optischer Zoom von 0,88 bis 1,7:1

Beim Ultra Max ergänzt JMGO das System um Vier-Wege-Lens-Shift und einen motorisierten Gimbal mit 360 Grad Schwenkbereich und 150 Grad Neigung. Die Vorbestellung startet am 4. September 2026. Preise will JMGO erst noch bekannt geben.

Ich finde vor allem die Kombination aus 4K bei 120 Hz, hoher Helligkeit und flexiblem Optiksystem spannend. Entscheidend wird aber der Preis sein, denn erst dann zeigt sich, wie attraktiv die IRIS-Serie im Heimkino-Markt wirklich ist.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗