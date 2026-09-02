Computer

Dell 14S: Der günstige Laptop, dessen Preis noch geheim ist

René Hesse
Von

Das Unternehmen Dell Technologies bringt den leichten Dell 14S mit bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit im Herbst nach Deutschland. Dell verspricht einen „erschwingliche Laptop“, nennt allerdings noch keinen Preis.

Der neue Alltags-Laptop richtet sich vor allem an Schüler, Studenten und Berufseinsteiger. Mit 1,15 kg Gewicht und einer Bauhöhe von 13,5 mm fällt das Aluminiumgerät vergleichsweise kompakt aus. Dell bietet es in Linen, Dusty Rose, Washed Denim und Velvet Green an.

Bei der Ausstattung stehen zwei Displays im 16:10-Format zur Wahl. Das höher auflösende Panel bietet 2,8K und 120 Hz. Alternativ gibt es ein 2K-Display mit 60 Hz. Beide Varianten decken laut Dell den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab.

Dell 14S kombiniert lange Laufzeit mit Intel Core

Die wichtigsten Eckdaten des Dell 14S:

  • bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit
  • 1,15 kg Gewicht und 13,5 mm Bauhöhe
  • 2,8K mit 120 Hz oder 2K mit 60 Hz
  • Intel Core 5 oder Core 7 Series 3
  • Wi-Fi 6E, zweimal USB-C und HDMI

Die maximale Laufzeit erreicht das Notebook mit dem optionalen 750ED-PNCM-Akku. Hinzu kommen eine FHD-Kamera, Dual-Array-Mikrofone, Stereolautsprecher und Windows Hello. Dell positioniert den 14S unter anderem als Ergänzung zum XPS 13.

Der Dell 14S soll im Herbst 2026 in Deutschland erscheinen. Einen Preis nennt Dell noch nicht. Dieser soll kurz vor dem Marktstart folgen.

Ich finde das Gesamtpaket vor allem wegen des niedrigen Gewichts und der langen Akkulaufzeit interessant. Entscheidend wird aber der Preis sein, denn gerade in dieser Geräteklasse ist die Konkurrenz groß.

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