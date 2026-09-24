Smart Home

Milliarden-Deal: Schneider Electric will Shelly übernehmen

René Hesse
Von
Shelly

Aus Gesprächen wird ernst: Schneider Electric will die Shelly Group für rund 1,2 Milliarden Euro übernehmen und bietet 70 Euro je Aktie.

Die Shelly Group hat mit einer Tochter von Schneider Electric eine Investitionsvereinbarung für ein freiwilliges Übernahmeangebot geschlossen. Der Preis entspricht laut Shelly einem Aufschlag von 27 Prozent auf den unbeeinflussten Referenzkurs von 55,20 Euro vor ersten Marktgerüchten Ende Juli.

Auch die beiden Shelly-Gründer unterstützen die geplante Transaktion. Gemeinsam kontrollieren Dimitar Dimitrov und Svetlin Todorov rund 57 Prozent des Aktienkapitals. Noch wurde allerdings kein offizielles Übernahmeangebot veröffentlicht.

Schneider Electric strebt vollständige Shelly-Übernahme an

Die wichtigsten Eckpunkte des geplanten Deals:

  • 70 Euro Barangebot je Shelly-Aktie
  • Unternehmensbewertung von rund 1,2 Milliarden Euro
  • Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent
  • Abschluss spätestens im ersten Quartal 2027 erwartet

Dimitrov hält rund 29 Prozent und will seine Aktien anbieten. Einen Teil des Erlöses möchte er anschließend gemeinsam mit Schneider Electric reinvestieren. Todorov kontrolliert rund 28 Prozent und hat den Verkauf seiner Anteile in zwei Schritten vereinbart.

Bei erfolgreicher Übernahme strebt Schneider Electric die vollständige Kontrolle und möglicherweise ein Delisting an. Hauptsitz, Organisation und Belegschaft in Bulgarien sollen laut Vereinbarung für mindestens drei Jahre erhalten bleiben. Die Freigabe der bulgarischen Finanzaufsicht wird Ende November oder Anfang Dezember 2026 erwartet.

Ich halte den Deal vor allem wegen der Größenordnung für bemerkenswert. Shelly würde mit Schneider Electric einen global aufgestellten Partner erhalten.

Ausschlaggebend wird sein, ob Shellys offene Plattform und die bisherige Produktstrategie tatsächlich langfristig erhalten bleiben. Das wäre sehr wünschenswert, bei solchen Übernahmegeschichten bin ich allerdings grundsätzlich erst einmal skeptisch.

Smart Home · 24. September 2026

SwitchBot bringt kompakten Saugroboter K11+ Pro auf den Markt

Der SwitchBot K11+ Pro kombiniert 12.000 Pa Saugleistung mit einer kompakten Absaugstation und kostet 399,99 Euro. So zumindest die UVP,… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
OpenAI-KI hackt australisches Regierungsportal
24.09.26 · Dienste
Nio ist mit Elektroautos in Deutschland am Ende
24.09.26 · Mobilität
Heizen und Luft reinigen: DREO bringt neues Winter-Line-up
23.09.26 · Smart Home
SwitchBot bringt kompakten Saugroboter K11+ Pro auf den Markt
24.09.26 · Smart Home
Philips Hue verlängert Herbst Sale 2026
09.09.26 · Smart Home · Update
Telefónica Deutschland stellt O2-Business-Tarife neu auf
24.09.26 · Telefónica
Apple HomePod: Leak „zeigt“ neue Siri AI
24.09.26 · Smart Home
Thermomix bekommt ein großes KI-Update
21.09.26 · Smart Home
Neue Surface-Generation: Snapdragon X2 Plus bringt deutlich mehr Leistung
24.09.26 · Hardware
Apple plant noch ein Highlight im Oktober
21.09.26 · Smart Home
Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Milliarden-Deal: Schneider Electric will Shelly übernehmen