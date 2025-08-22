J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot

Die J&T Direktbank hat ihr Festgeldangebot erweitert und bietet ab dem 22. August 2025 zwei neue Laufzeiten an. Kunden können ihr Geld nun auch über 7 oder 10 Jahre fest anlegen.

Laut Unternehmensangaben beträgt der Zinssatz bei einer Laufzeit von 7 Jahren 2,80 Prozent pro Jahr. Für eine Anlage über 10 Jahre werden 3,00 Prozent pro Jahr angeboten. Damit ergänzt die Bank ihr bestehendes Festgeldportfolio um besonders langfristige Optionen, die sich an Anleger richten, die ihr Kapital über einen längeren Zeitraum binden möchten.

Die J&T Direktbank hat kürzlich erst ihren Kontoeröffnungsprozess vereinfacht und ermöglicht Neukunden inzwischen die direkte Eröffnung eines Festgeldkontos, ohne zuvor ein Tagesgeldkonto eröffnen zu müssen. Stattdessen wird das Tagesgeldkonto automatisch mit dem Festgeldkonto eröffnet.

Merkmale des Festgeldkontos sind die Online-Kontoeröffnung sowie die Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro pro Person nach EU-Richtlinien (Garantiesystems des Finanzmarktes der Tschechischen Republik).

