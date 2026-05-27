Tarife

HIGH Mobile: 80 GB im Telekom-Netz jetzt günstiger erhältlich

Autor-Bild
Von
Google News
|
High Mobile

Der Mobilfunkanbieter HIGH reduziert den Preis seines 80-GB-Tarifs zum achten Jubiläum auf 12,49 Euro pro Monat.

HIGH hat seinen Geburtstagstarif überarbeitet und die monatliche Grundgebühr gesenkt. Der Tarif HIGH 80 5G kostet nun 12,49 Euro pro Monat statt zuvor 14,99 Euro. Enthalten sind 80 GB Datenvolumen im Telekom-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat. Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt bei 50 Mbit/s.

Die Flex-Variante bleibt weiterhin monatlich kündbar und kostet dauerhaft 16,99 Euro pro Monat. Auch hier sind laut Anbieter jetzt 80 GB Datenvolumen enthalten. Zuvor waren es 60 GB. Beide Tarife unterstützen VoLTE und WLAN-Telefonie.

HIGH erweitert 5G-Tarife mit mehr Datenvolumen

Die wichtigsten Tarifdetails:

  • 80 GB Datenvolumen im 5G-Netz
  • Telefon- und SMS-Flat inklusive
  • Telekom-Netz mit bis zu 50 Mbit/s
  • Keine Anschlussgebühr
  • Optional 100 Mbit/s gegen Aufpreis

Der reguläre HIGH-80-Tarif besitzt eine Laufzeit von 24 Monaten und erhöht sich laut Anbieter ab dem 25. Monat auf 24,99 Euro monatlich. Die Flex-Version kann dagegen monatlich gekündigt werden.

Zu HIGH mobile →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / HIGH Mobile: 80 GB im Telekom-Netz jetzt günstiger erhältlich
Weitere Neuigkeiten
Apple Iphone 15 Pro Titan Hand
Apple iPhone Pro: Beliebtes Material kommt „nicht so schnell“ zurück
in Smartphones
Streaming
Bundesregierung verschärft Regeln für Netflix und Co.
in Unterhaltung
In eigener Sache: mobiFlip kann jetzt direkt in Google bevorzugt werden
in Internes | Update
Postbank Zentrale
3,2 Prozent aufs Tagesgeld: Postbank startet neue Kontoaktion
in Fintech
The Witcher 3: Neues DLC „Songs of the Past“ für 2027 ist offiziell
in Gaming
Telekom
Telekom erhöht Datenvolumen der MagentaMobil Data Tarife
in Tarife
Waipu Hybrid Stick
4,99 Euro Deal: waipu.tv lockt mit Fußball-Highspeed-Angebot
in Schnäppchen
Große PlayStation-Aktion mit vielen Angeboten gestartet
in Gaming
007 First Light ist ab heute für PS5, Xbox und PC erhältlich
in Gaming
Telekom 5g
Telekom zündet Netz-Offensive: 81 neue Standorte gehen online
in Provider