HIGH Mobile: 80 GB im Telekom-Netz jetzt günstiger erhältlich
Der Mobilfunkanbieter HIGH reduziert den Preis seines 80-GB-Tarifs zum achten Jubiläum auf 12,49 Euro pro Monat.
HIGH hat seinen Geburtstagstarif überarbeitet und die monatliche Grundgebühr gesenkt. Der Tarif HIGH 80 5G kostet nun 12,49 Euro pro Monat statt zuvor 14,99 Euro. Enthalten sind 80 GB Datenvolumen im Telekom-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat. Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt bei 50 Mbit/s.
Die Flex-Variante bleibt weiterhin monatlich kündbar und kostet dauerhaft 16,99 Euro pro Monat. Auch hier sind laut Anbieter jetzt 80 GB Datenvolumen enthalten. Zuvor waren es 60 GB. Beide Tarife unterstützen VoLTE und WLAN-Telefonie.
HIGH erweitert 5G-Tarife mit mehr Datenvolumen
Die wichtigsten Tarifdetails:
- 80 GB Datenvolumen im 5G-Netz
- Telefon- und SMS-Flat inklusive
- Telekom-Netz mit bis zu 50 Mbit/s
- Keine Anschlussgebühr
- Optional 100 Mbit/s gegen Aufpreis
Der reguläre HIGH-80-Tarif besitzt eine Laufzeit von 24 Monaten und erhöht sich laut Anbieter ab dem 25. Monat auf 24,99 Euro monatlich. Die Flex-Version kann dagegen monatlich gekündigt werden.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
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