Sparkassen: 15 Millionen digitale Karten und 5,2 Millionen Wero-Nutzer

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen Karten digitalisiert.

Die Sparkassen verzeichnen einen deutlichen Anstieg beim mobilen Bezahlen mit dem Smartphone. Wie Finanz Informatik mitteilt, wurden inzwischen mehr als 15 Millionen Karten für die digitale Nutzung auf mobilen Endgeräten hinterlegt. Kunden können damit direkt per Smartphone oder Smartwatch bezahlen.

Das kontaktlose Bezahlen im Handel ist bereits seit Jahren weit verbreitet. Inzwischen würden mehr als 95 Prozent aller Zahlungen am Point-of-Sale kontaktlos erfolgen. Gleichzeitig steige der Anteil mobiler Zahlungen kontinuierlich an. Mittlerweile würden 27 Prozent aller kontaktlosen Bezahlvorgänge über digitale Karten auf dem Smartphone abgewickelt.

Digitale Karten und Wero gewinnen bei Sparkassenkunden an Bedeutung

Nach Angaben der Finanz Informatik nutzen viele Kunden die Sparkassen-App regelmäßig für alltägliche Bankgeschäfte. Die App unterstütze unter anderem das mobile Bezahlen sowie die Verwaltung digitaler Karten. Zusätzlich wachse auch die Nutzung des Bezahldienstes Wero. Der Dienst komme inzwischen auf mehr als 5,2 Millionen registrierte Nutzer.

Wichtige Kennzahlen im Überblick: