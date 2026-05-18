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Sparkassen: 15 Millionen digitale Karten und 5,2 Millionen Wero-Nutzer

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| 9 Kommentare

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen Karten digitalisiert.

Die Sparkassen verzeichnen einen deutlichen Anstieg beim mobilen Bezahlen mit dem Smartphone. Wie Finanz Informatik mitteilt, wurden inzwischen mehr als 15 Millionen Karten für die digitale Nutzung auf mobilen Endgeräten hinterlegt. Kunden können damit direkt per Smartphone oder Smartwatch bezahlen.

Das kontaktlose Bezahlen im Handel ist bereits seit Jahren weit verbreitet. Inzwischen würden mehr als 95 Prozent aller Zahlungen am Point-of-Sale kontaktlos erfolgen. Gleichzeitig steige der Anteil mobiler Zahlungen kontinuierlich an. Mittlerweile würden 27 Prozent aller kontaktlosen Bezahlvorgänge über digitale Karten auf dem Smartphone abgewickelt.

Digitale Karten und Wero gewinnen bei Sparkassenkunden an Bedeutung

Nach Angaben der Finanz Informatik nutzen viele Kunden die Sparkassen-App regelmäßig für alltägliche Bankgeschäfte. Die App unterstütze unter anderem das mobile Bezahlen sowie die Verwaltung digitaler Karten. Zusätzlich wachse auch die Nutzung des Bezahldienstes Wero. Der Dienst komme inzwischen auf mehr als 5,2 Millionen registrierte Nutzer.

Wichtige Kennzahlen im Überblick:

  • Mehr als 15 Millionen digitalisierte Karten
  • Über 95 Prozent kontaktlose Zahlungen im Handel
  • 27 Prozent mobile kontaktlose Bezahlvorgänge
  • Mehr als 5,2 Millionen registrierte Wero-Nutzer

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  1. RolliC 🏆
    sagt am

    Sagen wirs lieber so: 5,2 Mio WERO Verirrte, oder Registrierte… Nutzer heißt ja, man verwendet das Produkt regelmäßig, was ja bei WERO kaum möglich ist… Es sei denn, man schiebt sich irgendwie unter Freunden Geld von A nach B… Was soll man sonst damit machen…

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    1. gast 🌀
      sagt am zu RolliC ⇡

      Warum denn immer so gehässig? Das wären schon mal 80% meiner Paypal-Fälle. Wenn man Kleinanzeigen auch als Freunde betrachtet. Und online kann ich im Zweifel auch direkt per Kreditkarte zahlen, bis Wero sich da mal durchsetzt.

      Klar könnte das ganze besser laufen, aber Wero ist aktuell die beste Chance einen US Dienst loszuwerden.

      Antworten
  2. Peter 🌟
    sagt am

    Es ist auffällig, dass nur von „registrierte Wero-Nutzer“ gesprochen wird. Man ist quasi automatisch Nutzer, wenn Wero bei der Bank eingeführt wird. Viel interessanter wäre wie viele Nutzer die Funktion auch nutzen :P

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Peter ⇡

      Man muss das Feature auch aktivieren, aber das geht glaube ich mit einem Klick.

      Antworten
    2. Philipp 🔆
      sagt am zu Peter ⇡

      Nach deiner Logik hätten die Sparkassen nur 5,2 Millionen Nutzer aber es gibt 15 Millionen digitalisierte karten. Damit hätte fast jeder Nutzer drei Karten.

      Antworten
  3. Admin1234 👋
    sagt am

    Tja wenn man die beste App laut Handelsblatt Test hat, da können die Dinos von Direktbanken wie Ing oder DKB nicht mithalten. Von den unseriösen Startups, wo dann man die Überweisung bei Börsenturbolenzen nicht funktionieren ganz zu schweigen.

    Antworten
    1. Robert 💎
      sagt am zu Admin1234 ⇡

      In welcher Welt soll die Sparkasse die beste App haben? 😂 das einzige was die können, ist Gebühren abzocken

      Antworten
      1. Philipp 🔆
        sagt am zu Robert ⇡

        Für was zocken die denn Gebühren ab?

        Antworten
    2. RolliC 🏆
      sagt am zu Admin1234 ⇡

      Du musst ja nicht unbedingt ein Konto bei einer Direktbank eröffnen, aber wenn Du irgendwie die Möglichkeit hast, guck Dir die Apps von ING, DKB und Co. mal an, oder lass sie Dir zeigen? … Anschließend können wir uns gerne über die Sparkassen-App unterhalten, verbunden mit folgender Fragestellung: Was ist die Definition von „beste App“ … Einfach und intuitiv ist sie jedenfalls an vielen Stellen nicht…

      Antworten

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