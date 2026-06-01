Klarmobil 5G-Deal zum WM-Start: Dieser Tarif kostet nur 9,99 Euro pro Monat
Der Anbieter Klarmobil startet zur WM ein neues 5G-Tarifportfolio mit Vodafone Allnet-Flats zu Aktionspreisen im Mobilfunkmarkt.
Zum Start wird die 70-GB-5G-Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 9,99 Euro monatlich bei 24 Monaten Laufzeit angeboten, ohne Anschlusspreis. Weitere 100-GB- und 150-GB-Tarife im Vodafone-Netz werden mit 50 Mbit/s angeboten und variieren je nach Laufzeit zwischen monatlich kündbar und 24 Monaten.
Vodafone 5G Allnet-Flats zur WM-Aktion im Überblick
Zentrale Tarifoptionen im Überblick
- 70 GB Allnet-Flat 5G 24 Monate
- 100 GB Allnet-Flat 5G 24 Monate
- 150 GB Allnet-Flat 5G 24 Monate
Alle Tarife laufen im Vodafone-Netz mit 50 Mbit/s und beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Die Preisgestaltung richtet sich nach Datenvolumen und Vertragslaufzeit.
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