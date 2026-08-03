Gaming

GTA 6: Diesen Monat geht es also endlich los

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Von
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Gta 6 Jason Duval

Die ersten zwei Trailer zu GTA 6 sind mittlerweile sehr alt und weniger als vier Monate vor dem Release fragen sich viele, wo denn neues Material zum Spiel bleibt. In diesem Monat geht es endlich los, so der zuverlässige „NateTheHate“.

Laut Quelle wird es im August „das Update (der Entwickler) geben, auf das alle warten“. Was das ist, ist offen. Vielen würde aber auch mal ein neuer Trailer mit ein paar konkreten Details zum Spiel reichen, mit Gameplay ist später zu rechnen.

Einige hoffen auf Neuigkeiten rund um GTA 6 im Laufe der Woche, da Take Two am Freitag um 14 Uhr (zu einer ungewöhnliche. Uhrzeit) seinen Earnings Cal hat und es da sicher auch um die Vorbestellungen für GTA 6 geht. Wird man diesen Tag mit einem Trailer 3 und mehr Details begleiten? Es wäre langsam Zeit für mehr Material.

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