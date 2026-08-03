Preisschock bei der Xbox: Microsoft beerdigt die Konsole endgültig

Die Nachfrage nach der Xbox geht weiter zurück und obwohl die Konsole der „Kern“ der Sparte bleiben soll, zieht Microsoft seine angekündigte Preiserhörung durch. Und das so richtig, das dürfte der endgültige Sargnagel für die Konsole sein.

Die Xbox kostet jetzt 800 Euro

Eine Xbox Series S mit 512 GB Speicher, also die Basis, hebt man von 350 Euro auf 500 Euro an, für 1 TB zahlt man jetzt 600 Euro. Doch der Hammer ist die Xbox Series S, die digitale Version liegt jetzt bei 750 Euro und die Version mit Laufwerk kommt auf 800 Euro mit 1 TB Speicher. Sorry, aber da bekommt man eine PS5 Pro.

Und seien wir mal ehrlich, das ist doch die Konsole, die man kaufen sollte, denn die Xbox Series S hat grenzwertig wenig Leistung und wird sehr oft dafür kritisiert.

Kein Wunder, dass Microsoft die Version mit 2 TB einkassiert hat, die wäre sicher 1.000 Euro teuer geworden und schon die normale Konsole ist absurd teuer. Und man ist nicht in der Lage, in der man sich so eine Preiserhöhung erlauben kann.

Das Ende dieser Xbox ist damit sicher

Microsoft hat diese Konsolengeneration also endgültig aufgegeben. Ja, man kann nicht alles abfangen, Sony erhöht die Preise bei der PS5 ja auch und Technik wird teurer, aber da reicht man schon sehr viele Kosten an die Kunden weiter. Und das, obwohl sich die Xbox nicht gut verkauft. Oder vielleicht auch genau deswegen.

Das Unternehmen kann sowas abfedern, wenn man will. Wie bei KI, wo man viele Milliarden „Lehrgeld“ zahlt und hofft, dass sich das irgendwann rechnet. Dazu ist man bei Gaming nicht bereit, daher wird man haushoch gegen Sony verlieren.

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