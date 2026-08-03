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Apple plant wohl neue AirPods für September

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Apple wird uns wohl nächsten Monat neue AirPods zeigen, die bisher noch nicht wirklich die Runde machten. Ordnen wir die heutige Meldung aber mal kurz ein.

Vor ein paar Monaten machten neue AirPods mit dem Codenamen „B798“ die Runde im Netz, die eigentlich 2026 kommen sollten, aber auf 2027 verschoben wurden. Verwirrend war nur, dass ausgerechnet iOS 27 letzten Monat einen Hinweis für neue AirPods lieferte. Mark Gurman von Bloomberg liefert jetzt die Antwort.

Apple hat zwei neue AirPods in Planung, das Modell, was wir wohl im September mit den neuen iPhones sehen werden, hat den Codenamen „B790“. Und es wäre denkbar, dass auch diese Version der AirPods mit Kameras für KI daherkommt.

Ob das jetzt AirPods 5, AirPods Pro 4, AirPods Ultra oder ein ganz neues Modell ist, das wissen wir nicht. Laut Quelle ist diese Version der AirPods aber tatsächlich für 2026 auf der Roadmap von Apple zu finden. Mal schauen, ob wir vor dem Event, was in etwa einem Monat stattfinden dürfte, weitere Details bekommen werden.

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