Der neue Spider-Man überrascht alle im Kino

Marvel und Sony hielten sich mit dem Marketing für Spider-Man: Brand New Day eigentlich etwas zurück und die Trailer kamen zwar extrem gut an, dennoch hat wohl niemand mit so einem großen Erfolg am ersten Wochenende gerechnet.

Der neue Spider-Man hat am ersten Wochenende bereits 927 Millionen US-Dollar eingespielt, davon 355 Millionen US-Dollar in den USA. Es ist damit nach Endgame der zweiterfolgreichste Kinostart aller Zeiten, was sicher niemand erwartet hat.

Und noch ein Funfact: Die Kombination aus dem neuen Spider-Man, Odyssey und Toy Story 5 hat in den USA für das bisher erfolgreichste Kinowochenende gesorgt, welches es je gab. Es ist nach vielen Jahren mal wieder ein sehr starkes Kinojahr.

Spider-Man ist aber wirklich ein Garant für Erfolg, ob als Comic, als Spiel, als Film, da wird sich Disney sicher jedes Jahr ärgern, dass Sony die Rechte hat und man das immer wieder neu verhandeln muss. Die werden die Marke aber sicher nicht verkaufen, denn dank des Kinofilms stürmen auch die PS5-Spiele gerade die Charts.

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