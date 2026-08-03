Mobilität

Das ist der Smart #2: Neues Elektroauto bereits vorab zu sehen

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Die Weltpremiere des Smart #2 ist eigentlich erst für den Pariser Autosalon Im Herbst (Oktober) vorgesehen, aber man konnte es nach den Teasern wohl nicht mehr aushalten und hat jetzt ein erstes Bild mit dem finalen Design gemalt.

Smart hat den neuen #2 am Wochenende über soziale Medien gezeigt, wenn auch noch ohne weitere Details. Das neue Elektroauto ist aber weniger als 3 Meter lang und nutzt die Electric Compact Architecture (ECA) von Geely und Mercedes.

Bei Smart läuft es nach dem Neustart eher schleppend, der neue 2er und bald auch 4er (neuer Fourfour) sollen das ändern. Technisch wird das sicher solide sein, das Design passt auch wieder, ich bin also mal auf den Preis für den #2 gespannt.

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