Angriff auf Apple: Das ist der Google Pixel Tag

Die Gerüchte zu einem eigenen Tracker von Google reichen bis ins Jahr 2023 zurück, doch man entschied sich bisher immer dagegen. In diesem Jahr soll der Google Pixel Tag als Alternativen zum Apple AirTag aber auf den Markt kommen.

Den Hinweis dazu hat man in den letzten Tagen bei diversen Shops gesehen, welche die neue Pixel-Reihe bereits gelistet und den „Google Pixel Tag“ dort erwähnt haben, und 9TO5Google lieferte uns jetzt sogar das erste Bild dazu.

Laut Beschreibung ein ganz normaler Tracker ohne Besonderheit und es gibt auch kleine Lautsprecher, damit man einen Ton abspielen kann. Nur die Form ist eher ungewöhnlich, denn die meisten Tracker dieser Art sind rund oder quadratisch.

Google wird die Pixel Tags am 12. August offiziell vorstellen.

Der Google Pixel Tag ist ein smarter Tracker, mit dem Sie Ihre verlorenen Gegenstände mithilfe des sicheren „Find My Device“-Netzwerks schnell und zuverlässig wiederfinden können. Verschwenden Sie nie wieder Zeit mit der Suche nach Ihren Schlüsseln, Ihrer Brieftasche oder Ihrem Gepäck. Der Google Pixel Tag ist ein kompakter, leichter und robuster Smart-Tracker, der sich unauffällig an Ihren wichtigsten Gegenständen befestigen lässt. Mithilfe des umfangreichen und sicheren „Find My Device“-Netzwerks von Google können Sie den genauen Standort Ihrer Gegenstände jederzeit über Ihr Smartphone überprüfen. Der Tracker ist mit einem lauten Lautsprecher für die einfache Suche in der Nähe ausgestattet und wurde unter Berücksichtigung Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten entwickelt.

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