Kommentar: Apple und die Gerüchte

Aktuell machen sich viele über die „Leaker“ lustig, die in diesem Jahr beim Apple Event doch so sehr daneben lagen. Doch stimmt das überhaupt? Nicht ganz. Die Gerüchte sind fast alle eingetroffen – wenn man den richtigen Quellen folgt.

Gerüchte: Es kommt auf die Quelle an

Dazu gehört nicht Jon Prosser, der zwar auch schon richtig lag und vor allem bei Google sehr zuverlässig ist, bei Apple aber nicht so häufig. Das aktuelle Beispiel wäre die Apple Watch Series 7, doch man sieht seine Fehler auch beim iPad mini.

-->

Schaut man sich die Renderbilder und Pressebilder genau an, dann findet man doch sehr viele Unterschiede. Und das Design war nun wirklich kein Geheimnis, das haben schon andere vor Jon Prosser behauptet. Hatte er also überhaupt echte Bilder vom neuen iPad mini? Es gibt Stimmen, die das derzeit bezweifeln.

Der entscheidende Punkt ist also, und das sage ich in den Videos immer wieder: Baut ein Gefühl für Quellen auf. Mark Gurman lag beim Design der Apple Watch auch falsch, aber bei so ziemlich allen anderen Punkten in diesem Jahr (und in den letzten Jahren) richtig. Selbst bei kleinen Details zu den neuen Videomodi.

Gerüchte: Keine sichere Trefferquote

Und wer sagt, dass das Design nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt geplant und das nur der „Plan B“ für die Apple Watch ist? Warum kommt sie noch nicht am 24. September mit den anderen Geräten, wenn die Hardware doch quasi identisch zur Series 6 von 2020 ist? Da scheint es wirklich Produktionsprobleme zu geben.

Wir versuchen hier auch immer zu schauen, dass wir nur „zuverlässige“ Quellen nehmen, bei Jon Prosser war ich mir nicht sicher und bei ein paar Punkten lag er ja auch schon richtig. Quellen wie DigiTimes, die quasi über 50 Prozent daneben liegen und gefühlt bei den Apple-Meldungen würfeln, findet ihr hier kaum.

Die Sache ist aber die: Quellen wie Mark Gurman, Ming-Chi Kuo und Ross Young haben keine 100-prozentige Trefferquote, da nicht immer alles klappt. Touch ID war auch so ein Beispiel, das galt lange Zeit als sicher, doch dann wurde klar: Das kommt doch nicht 2021. War es mal für das 13 Pro geplant? Vermutlich ja.

Warum wurde vor dem Event bekannt, dass es doch nicht kommt? Weil die Produktion des iPhone 13 Pro angelaufen ist und kommende Woche mehrere Millionen Geräte an die Kunden geliefert werden. Es ist fast unmöglich dann noch etwas geheim zu halten, denn bei Zulieferern sind die größten Schwachstellen.

Die Produktion der neuen Apple Watch ist aber noch nicht angelaufen, sie kommt also erst irgendwann im Herbst, vielleicht erst im November. So eine Planänderung kurz vor dem Event (falls es eine war) kann man dann also gut geheim halten

Gerüchte: Keine falsche Hoffnung

Doch was ich eigentlich sagen möchte: Baut keine Erwartungshaltung auf, die auf Gerüchten basiert. Euch gefällt die aktuelle Apple Watch und ihr wollt ein größeres Display? Perfekt, dann ist die Series 7 genau euer Fall. Ihr seid mit eurer Apple Watch noch zufrieden und wollt mehr Health-Sensoren und ein neues Design?

Dann wartet eben noch ein Jahr.

Seid aber nicht enttäuscht, wenn ein iPhone 13 Pro dann doch ohne Touch ID und eine Apple Watch Series 7 ohne ein neues Design kommen. Gerüchte können Anhaltspunkte sein und ich verfolge sowas auch gerne, aber es wäre nicht fair Apple basierend auf Gerüchten zu verurteilen – auch nicht die „Leaker“.

Also nein, die Gerüchte lagen nicht falsch, wie The Verge das heute als Überschrift brachte. Wer die richtigen Quellen verfolgt, der wusste, was Apple zeigen wird.

Nur das mit der Apple Watch kam überraschend, aber Pläne können sich immer kurzfristig ändern. Vor allem in einer Pandemie und Knappheit von Komponenten, da sind auch Apple, Samsung, Microsoft, Volkswagen und Co. machtlos.

Video: Die Apple Watch Series 7

Apple iPhone: Das Ende der S-Jahre? Der Algorithmus von Google und YouTube liebt es, wenn man das nächste iPhone nicht iPhone XY + S nennt, sondern die Zahl erhöht. Das Apple iPhone XS wurde daher als iPhone 11 bezeichnet, auch wenn das dann erst ein Jahr…15. September 2021 JETZT LESEN →

-->