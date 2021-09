Apple iPhone: Das Ende der S-Jahre?

Der Algorithmus von Google und YouTube lieben es, wenn man das nächste iPhone nicht iPhone XY + S nennt, sondern die Zahl erhöht. Das Apple iPhone XS wurde daher als iPhone 11 bezeichnet, auch wenn das dann erst ein Jahr später kam.

Apple verzichtet auf ein iPhone 12S

S-Jahre waren in den letzten Jahren üblich und ich persönlich war mir bis zum Ende nicht sicher, ob das neue iPhone nicht doch ein iPhone 12S wird. Doch Apple trennt sich wohl von den S-Jahren, denn wir haben ein iPhone 13 für 2021 bekommen.

Ehrlich gesagt ist das im Kern ein iPhone 12S, es gab sogar schon S-Modelle, die mehr Neuerungen gesehen haben. Da das iPhone 13 Pro aber ein größerer Schritt ist, gehe ich davon aus, dass Apple in diesem Jahr kein iPhone 12S Pro wollte.

Nach dem iPhone 11 kam also das iPhone 12 und nun haben wir das iPhone 13. Und kommendes Jahr stehen wieder große Änderungen beim iPhone im Raum, wie das Ende der Notch oder auch endlich der Schritt zu Touch ID unter dem Display.

Ein iPhone 13S ist unwahrscheinlich

Sollte das so kommen, dann wird Apple das nächste iPhone wohl kaum iPhone 13S Pro nennen, wenn es sogar mehr Neuerungen als in diesem Jahr gibt. Gut möglich, dass man sich also dazu entschieden hat, dass es keine S-Jahre mehr gibt.

Doch wie geht es weiter? Ein iPhone 14 für 2022, ein iPhone 15 für 2023, ein iPhone 16 für 2024? Die S-Jahre haben für etwas Entspannung gesorgt, mit dieser neuen Strategie würde man die Zahl bei den iPhones doch sehr zügig erhöhen.

Der Name ist etwas, auch wenn da gerne viel spekuliert wird, was oft bis zum Ende geheim bleibt. Während man die Hardware früh finalisieren und Bauteile bestellen muss, kann man sich sowas aber natürlich bis zur letzten Minuten aufheben.

Ein neues iPhone ohne eine Zahl

Langfristig wären womöglich ein iPhone und iPhone Pro nicht schlecht. Also ein iPhone (2022), dann ein iPhone (2023) und so weiter. Bei den AirPods, iPads, Macs und Co. gibt es immerhin auch keine Zahl, ist diese jetzt überflüssig geworden?

Für das Marketing ist ein großer Schritt bei der Zahl aber immer gut, das haben die letzten Jahre beim iPhone gezeigt. Das war vermutlich auch der Grund für eine 13, denn die suggeriert, dass es ein große Schritt ist – ein iPhone 12S eher nicht.

Das mag jetzt den meisten Nutzern egal sein, ich finde das Marketing bei Apple aber mindestens genauso interessant wie die Hardware. Meine Vermutung: Nach dem iPhone 13 kommt das iPhone 14, dann vielleicht noch das iPhone 15 und dann wird man sich bei Apple überlegen, ob man vielleicht eine neue Strategie wählt.

Video: Die Apple Watch Series 7

