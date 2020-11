Nintendo Switch: Neues Zelda dürfte Ende 2021 kommen

Nintendo bestätigte schon im Sommer 2019 auf der E3, dass man am Nachfolger für Breath of the Wild arbeitet. Es ist ein neues Zelda geplant, doch das soll an den ersten Teil anknüpfen. Wann es kommt, das wollte Nintendo aber nicht verraten.

Neues Zelda für Ende 2021 geplant

Seit dem wurde immer wieder spekuliert, wann es denn kommen könnte, doch 2020 neigt sich dem Ende und im Sommer wurde klar, dass es in diesem Jahr nicht mehr kommen wird. Doch die stets gut informierte Emily Rogers rechnet damit, dass das neue Zelda pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2021 erscheinen wird.

2020 hat Nintendo das 35. Jubiläum von Super Mario gefeiert und einige Extras veröffentlicht, 2021 steht das 35. Jubiläum der Zelda-Reihe an. Ein neuer Zelda-Titel wie dieser wäre doch genau das richtige Finale für den Jahresabschluss.

Ein großes Switch-Jahr steht an

Das dürfte ein extrem starkes Jahr für die Nintendo Switch werden, die derzeit so beliebt wie nie ist (aktuell deutet sich ein Rekordquartal an). Es soll nicht nur eine neue Version der Switch kommen, Nintendo hat angeblich auch ein großes Lineup an Spielen geplant. Und Titel wie Zelda kurbeln die Verkaufszahlen oft an.

Ich muss gestehen: 2020 war jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht gut (das ist ja auch immer subjektiv). Doch diese kurze Switch-Pause kommt gelegen, um die neue PlayStation und Xbox verarbeiten zu können. Sollte das neue Zelda aber in einem Jahr erscheinen, dann ist meine Vorfreude schon jetzt extrem groß.

85-90% chance that it releases around the holidays 2021. — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) November 20, 2020

