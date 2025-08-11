Lidl Connect startet Unlimited-Tarife

Lidl Connect startet ab heute mit Unlimited-Tarifen. Das hatte Aldi Talk vorgemacht. Unbegrenztes Datenvolumen gibt es auch bei Lidl nur auf „Anfrage“.

Die neuen Unlimited-Tarife von Lidl Connect, die das unbegrenzte Nachbuchen von Datenvolumen ermöglichen, starten am heutigen 11. August 2025. Nach derzeitigem Stand sind die Tarife bis 8. Oktober 2025 verfügbar, eine Verlängerung ist vermutlich nicht ausgeschlossen.

Die Tarifaktion richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden. Die Tarife sind in drei Stufen erhältlich: Tarif S mit 20 GB für 9,99 €, Tarif M mit 40 GB für 14,99 € und Tarif L mit 80 GB für 19,99 € – jeweils für einen Abrechnungszeitraum von vier Wochen. Enthalten sind nationale Standardgespräche und SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonderrufnummern und Ausland). Ungenutzte Leistungen verfallen am Ende des Zeitraums.

Alle Tarife sind im Vodafone-Netz beheimatet und beinhalten die mobile Datennutzung im 5G-Netz (sofern verfügbar), andernfalls im LTE-Netz. Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt je nach Tarif 50, 100 oder 150 Mbit/s, die maximale Uploadgeschwindigkeit jeweils 25 Mbit/s.

Nach Verbrauch des Inklusivvolumens kann über die Lidl-Connect-App (und auch im Web) beliebig oft 1 GB zusätzlich gebucht werden. Ohne Nachbuchung wird die Geschwindigkeit auf 64 Kbit/s reduziert. Die Konditionen gelten innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Die Tarife sind jeweils zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar.

Alle von Lidl Connect angebotenen Tarife könnt ihr online einsehen.

