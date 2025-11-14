Lidl und Galeria bauen Partnerschaft aus

Lidl und Galeria erweitern ihre Kooperation mit vier neuen Innenstadtfilialen bis Ende 2026.

Lidl und Galeria setzen ihre strategische Zusammenarbeit fort. Nach zwei Berliner Filialen entstehen weitere Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart. Die Ankündigung erfolgte beim Fachmarktimmobilien-Kongress in Düsseldorf durch die Lidl-Managerin Vanessa Hegele.

Lidl-Filialen in zentraler Lage geplant

Geplant sind Filialen mit Verkaufsflächen zwischen rund 1.000 und 1.400 Quadratmetern. In Hamburg wird Lidl Ende 2025 im Alstertal-Einkaufszentrum eröffnen, während die Filialen in Stuttgart und Viernheim für Sommer beziehungsweise Herbst 2026 vorgesehen sind. In Düsseldorf entsteht bis Jahresende 2026 eine Filiale an der Schadowstraße mit ergänzender Markthalle.

Kernpunkte der Kooperation:

Vier neue Lidl-Filialen in Galeria-Gebäuden bis Ende 2026

Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Viernheim

Integration in städtische Einkaufszentren

Flexible Öffnungszeiten und Self-Checkout-Kassen

Lidl erläutert, dass die Filialen moderne Konzepte mit digitalen Services, Self-Checkout-Systemen und ansprechender Innenraumgestaltung bieten sollen. Zudem werde Wert auf gute Erreichbarkeit und eine zentrale Lage gelegt.

Bereits 2024 wurden zwei Berliner Projekte realisiert, die laut beiden Unternehmen als Modell für weitere städtische Umsetzungen dienen. Damit verfolgen Lidl und Galeria eine Strategie, bestehende Flächen effizienter zu nutzen.

Aus meiner Sicht passt die Zusammenarbeit gut in den aktuellen Trend, Handelsflächen multifunktional zu nutzen. Interessant wird sein, ob diese Konzepte langfristig neue Kaufkraft in die Innenstädte lenken können.