Gesellschaft

Live-Standort in Beziehungen: Jeder Siebte teilt dauerhaft

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Eine Bitkom-Studie zeigt, dass viele Paare ihren Standort in Beziehungen dauerhaft teilen und dies oft für mehr Sicherheit sorgt.

In Deutschland haben 14 Prozent der Internetnutzer ihren Standort bereits dauerhaft mit dem Partner geteilt, während weitere 23 Prozent dies künftig in Betracht ziehen. Mehr als die Hälfte lehnt eine dauerhafte Freigabe jedoch ab. Besonders verbreitet ist das Teilen des Live-Standorts bei jüngeren Menschen.

Unterschiedliche Nutzung und Wahrnehmung nach Altersgruppen

Bei den 16- bis 29-Jährigen hat fast ein Viertel bereits Standortfreigaben genutzt, während ein weiteres Drittel dies für möglich hält. In älteren Gruppen sinken die Werte deutlich. Männer und Frauen unterscheiden sich dabei kaum.

Viele Befragte verbinden das Standortteilen mit praktischen Vorteilen und einem gesteigerten Sicherheitsgefühl. Gleichzeitig bleibt das Thema umstritten, da ein Teil der Nutzer auch Risiken für Privatsphäre und Vertrauen sieht.

Genannte Gründe für dauerhaftes Standort-Sharing

  • Mehr Sicherheit im Alltag
  • Einfachere Koordination
  • Gefühl von Nähe
  • Keine Geheimnisse gegenüber dem Partner

Parallel dazu berichten viele Befragte von ambivalenten Effekten digitaler Kommunikation in Beziehungen, insbesondere mit Blick auf Kontrolle und Misstrauen.

Die technische Umsetzung erfolgt meist über Funktionen wie „Wo ist?“ bei Apple oder Google Maps auf Android, wobei Nutzer den Zugriff jederzeit einschränken oder beenden können. Auch Messenger bieten entsprechende Funktionen, die jedoch bewusst aktiviert werden sollten.

Ich sehe in der Entwicklung eine klare Spannung zwischen praktischer Sicherheit und möglicher Einschränkung von Privatsphäre, die stark vom jeweiligen Umgang in der Beziehung abhängt. Wie handhabt ihr das?


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