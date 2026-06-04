LOL führt globale Liste nicht-englischsprachiger Serien bei Prime Video an

Die Prime-Video-Serie LOL: Last One Laughing führt laut Amazon die weltweite Liste der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serien an.

Prime Video hat erstmals wöchentliche globale Top-10-Listen für Serien und Filme veröffentlicht. Nach Angaben des Streaming-Anbieters belegt die siebte Staffel von LOL: Last One Laughing mit Michael Bully Herbig Platz 1 unter den nicht-englischsprachigen Serien weltweit. In der Gesamtwertung aller Serien erreichte das Format demnach Platz 5.

Neben LOL sind laut Prime Video zwei weitere deutsche Produktionen in den weltweiten Ranglisten vertreten. Die Serie Maxton Hall belegt Platz 4 der nicht-englischsprachigen Serien, während der Film Der Tiger auf Platz 10 der nicht-englischsprachigen Filme geführt wird.

Prime Video veröffentlicht globale Top-10-Listen

Die neuen Ranglisten basieren laut Unternehmensangaben auf den weltweiten Zuschauerzahlen im Zeitraum von Montag bis Sonntag. Die Auswertung wird künftig jeweils mittwochs veröffentlicht.

Top 10 nicht-englischsprachige Serien weltweit (25.–31. Mai 2026):

LOL: Last One Laughing (Deutschland)

Nippon Sangoku: Die drei Nationen der roten Sonne (Japan)

Das Geisterhaus (Chile)

Maxton Hall (Deutschland)

The 50 (Italien)

Der Absolutwert von Liebe (Korea)

Matka King (Indien)

Exam (Indien)

LOL: Last One Laughing (Frankreich)

The Bachelorette Japan (Japan)

Top 10 Serien weltweit (25.–31. Mai 2026):

Off Campus

Spider-Noir

The Boys

Citadel

LOL: Last One Laughing (Deutschland)

Tom Clancy’s Jack Ryan

Invincible

Der Sommer, als ich schön wurde

So ist das nicht

Nippon Sangoku: Die drei Nationen der roten Sonne (Japan)

Ich finde es bemerkenswert, dass mehrere deutsche Produktionen gleichzeitig in den internationalen Top-10-Listen auftauchen. Die neuen Übersichten könnten künftig einen besseren Einblick in die weltweite Nutzung von Prime Video geben.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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