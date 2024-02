LOL: Last One Laughing: Datum für die 5. Staffel bei Amazon Prime Video

Amazon hat schon zum Start ins neue Jahr die Teilnehmer der 5. Staffel von LOL: Last One Laughing bekannt gegeben und sprach davon, dass es an Ostern 2024 losgeht. Wann genau? Am 28. März startet die neue LOL-Staffel bei Prime Video.

Mit dabei sind Otto Waalkes, Ina Müller, Elyas M‘Barek, Mirja Boes, Hazel Brugger, Michael Kessler, Torsten Sträter, Meltem Kaptan, Olaf Schubert und Ralf Schmitz.

Einen Trailer gibt es bisher noch nicht, aber damit rechne ich dann in den nächsten Tagen. Neben dem Datum für die neue Staffel von LOL: Last One Laughing, wurde auch ein neues Special für 2024 bestätigt, welches dann an Halloween erscheint.

Man darf davon ausgehen, dass es wieder 6 Folgen werden und man diese wieder auf drei Wochen mit jeweils 2 Folgen verteilt. Am 4. April kommen also zwei weitere Folgen und das finale der neuen LOL-Staffel dürfte für den 11. April geplant sein.

