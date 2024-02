10 Jahre Prime Video – Amazon kündigt Sonderangebote an

Prime Video feiert seinen zehnten Geburtstag in Deutschland mit exklusiven Angeboten für Prime-Mitglieder.

Das Jubiläumspaket umfasst neue Filme und Serien, darunter „Der Tiger“ und „The 50“, sowie exklusive Angebote im Prime Video Store und auf den Prime Video Channels. So heißt es:

Vom 18. März bis 1. April 2024 haben wir viele Sonderangebote im Prime Video Store und bei Prime Video Channels für euch, die beste Unterhaltung garantieren.

Am 26. Februar 2014 startete Prime Video in Deutschland. Der Dienst hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu „Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Dienst“ entwickelt und bietet neben einem breiten Angebot an Originalen, Exklusivproduktionen und Hollywood-Blockbustern auch lokale Produktionen, Live-Sport mit der UEFA Champions League und den Wimbledon Championships.

Amazon Prime kostet 89,90 €/Jahr und bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video. Der Service kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden. Seit Kurzem gibt es Amazon Prime enttäuschenderweise mit Werbung, wenn man nicht bereit ist, zusätzlich zu zahlen.

