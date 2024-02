Last One Laughing: Amazon kündigt neues LOL-Special für 2024 an

Amazon feiert in diesem Jahr das 10. Jubiläum von Prime Video in Deutschland und hat heute schon einige „Highlights“ (liegt im Auge des Betrachters) vorgestellt. Mit dabei ist übrigens auch noch ein ganz neues Special für LOL: Last One Laughing.

LOL 2024: 5. Staffel und weiteres Special

Letztes Jahr gab es die erste Spezialausgabe an Weihnachten und in diesem Jahr gibt es diese an Halloween. Im Oktober zeigt Amazon das „LOL: Last One Laughing Halloween Special“ bei Prime Video. Cast und Datum sind noch nicht bekannt.

Der Fokus dürfte aber zunächst auf der fünften Staffel von LOL bei Amazon Prime Video liegen, die an Ostern startet. Unklar ist auch, ob es neben dem Halloween Special auch wieder ein Xmas Special gibt, dafür ist es jetzt aber noch zu früh.

Mir hat die Sendung am Anfang gefallen, ich muss aber doch sagen, dass die Luft langsam raus ist. Amazon hat auch zu schnell nachgelegt und die Spezialausgaben machen es nicht besser. Mal schauen, ob wir uns LOL in diesem Jahr überhaupt noch anschauen, mit Werbung wurde Amazon Prime Video nicht direkt attraktiver.

Info Amazon Prime kostet 89,90 €/Jahr und bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video. Der Service kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

