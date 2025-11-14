News

MagentaTV: Jürgen Klopp wird WM-Experte

Jürgen Klopp wird für die WM 2026 Experte bei MagentaTV.

Der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wird für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als Experte für MagentaTV tätig sein. Laut Telekom ist er das vierte feste Mitglied des On-Air-Teams neben Thomas Müller, Johannes B. Kerner und Wolff Fuss. Die WM wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen.

MagentaTV plant umfassende WM-Berichterstattung

Nach Angaben des Unternehmens überträgt MagentaTV alle 104 WM-Spiele live, davon 44 exklusiv. Das Programm wird auf drei Kanälen mit Analysen, Interviews und technischer Interaktivität ausgestrahlt. Die Telekom möchte laut eigenen Angaben damit ein „umfassendes Fußball-Erlebnis auf allen Plattformen“ schaffen.

Telekom-TV-Chef Arnim Butzen bezeichnete Klopp als Idealbesetzung aufgrund seiner Erfahrung, seines Verständnisses des Spiels und seiner humorvollen Art. Auch Klopp selbst kündigte in der Mitteilung an, die WM „aus der Expertenperspektive“ begleiten und Fachwissen mit Unterhaltung verbinden zu wollen.

Zentrale Fakten zum MagentaTV-WM-Engagement:

  • Jürgen Klopp wird fester TV-Experte für die WM 2026.
  • MagentaTV überträgt alle 104 WM-Spiele, 44 davon exklusiv.
  • Experten-Team mit Müller, Kerner, Fuss und Klopp.
  • Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.
  • Auslosung der Gruppenphase am 5. Dezember 2025 in Washington D.C.

