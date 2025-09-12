Mastodon führt Zitat-Posts ein

Mastodon führt eine neue Funktion zur Nutzung von Zitat-Posts ein. Nutzer können damit Beiträge anderer kommentiert weiterveröffentlichen, sofern die Autoren dies erlauben.

Nach Angaben des Unternehmens wird die Möglichkeit zum Zitieren schrittweise eingeführt. Zunächst steht das Feature auf den Instanzen mastodon.online und mastodon.social zur Verfügung, später mit Version 4.5 auch auf anderen Installationen.

Nutzer können in den Einstellungen festlegen, ob ihre Beiträge grundsätzlich zitiert werden dürfen oder ob diese Funktion deaktiviert sein soll. Auch auf Ebene einzelner Posts lassen sich die Optionen anpassen. Beiträge mit eingeschränkter Sichtbarkeit, etwa nur für Follower, sind grundsätzlich von Zitaten ausgeschlossen.

Die Nutzung der Funktion erfolgt über ein neues Menü am Boost-Button. Dort kann, sofern der Autor Zitate erlaubt, der Beitrag ausgewählt und mit einem eigenen Kommentar versehen werden. Wer das schnelle Weiterverbreiten bevorzugt, kann Beiträge weiterhin ohne Kommentar boosten.

Nach Angaben von Mastodon erhalten Autoren eine Benachrichtigung, wenn ihr Beitrag zitiert wird. Sie haben zudem die Möglichkeit, ein Zitat wieder zu entfernen oder durch Blockieren des Nutzers weitere Zitate zu verhindern.

Zitat-Posts und der Fediverse-Kontext

Die Funktion ist auch für Interaktionen mit anderen Fediverse-Plattformen vorgesehen. Laut Mastodon kann es dabei zu Verzögerungen kommen, bis Zitate vollständig sichtbar werden. Das Unternehmen verweist auf eine gemeinsame technische Spezifikation, die ein zustimmungsbasiertes Zitieren ermöglicht.

Allerdings wird nicht erwartet, dass alle Plattformen diese Umsetzung sofort übernehmen. Die Einstellungen für Zitate können sowohl vorab global definiert als auch nachträglich für bereits veröffentlichte Beiträge angepasst werden.

Entwickler von Drittanbieter-Apps und Mastodon-Clients erhalten parallel Dokumentationen und technische Hinweise zur Implementierung. Auch ein FAQ-Bereich zur Nutzung der Funktion ist verfügbar.

Ich begrüße die Funktion sehr. Sie war längst überfällig.

