Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Apple Watch Nike Band

Diese Woche ist mein Tipp mal wieder Zubehör, denn wir haben letzte Woche die 30 Grad geknackt und der Juni ist bei mir in der Regel der Zeitpunkt, an dem ich im Sport das Armband der Apple Watch wechsle, da das Nike-Band angenehmer ist.

Das Nike-Armband ist seit Jahren bekannt und war mal im Fokus, als Apple noch eine Nike-Version hatte, mittlerweile bietet man es nur nebenbei an und es wird auch nicht mehr so gepflegt. Vermutlich hat die Nachfrage auch nachgelassen.

Ich nutze es aber weiterhin gerne und habe mehrere Farben hier, in der Regel ist die weiße Version oder schwarze Version am Handgelenk. Die Löcher sorgen bei mir wirklich dafür, dass sich unter dem Band im Sommer weniger Schweiß sammelt.

Das Sportarmband kostet 49 Euro bei Apple, es gibt aber auch andere Shops, die es anbieten. Bei Amazon findet man außerdem einige Bänder, die sich von dieser Idee haben „inspirieren“ lassen. Ich kaufe bei Bändern aber nur die Originale.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->