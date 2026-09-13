Mein Tipp der Woche: Prestige (Film)

Diese Woche gibt es mal wieder einen Filmtipp und wir haben unsere Nolan-Rewatch-Liste im Rahmen unserer Filmklassiker „abgearbeitet“, es ist also auch der letzte Tipp dieser Art. Aber ein Klassiker stand noch auf der Liste, den ich erst ein zweites Mal geschaut habe, weil er eigentlich nur beim ersten Mal spannend ist.

Kennt man den Twist am Ende, dann geht viel verloren, mein zweiter Tipp ist also, dass man sich absolut nicht spoilert. Wobei ich sagen muss, dass ich Prestige beim zweiten Mal auch interessant fand, da ich den Film mit dem Wissen geschaut habe, wie es ausgeht. Und ja, da darf man dann auch ein paar Logikfehler ignorieren 😄

Prestige ist ein Film von 2006 (habe ich auch verdrängt, wie die Zeit vergeht), bei dem es um das Duell von zwei Zauberern geht. In den Hauptrollen duellieren sich Christian Bale und Hugh Jackman und bei IMDb gibt es 8,5 Punkte. Wir haben den Film bei Amazon Prime Video geschaut, wo er übrigens im Abo enthalten ist.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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