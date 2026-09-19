Tarife

Tchibo MOBIL zahlt 100 Euro Bonus für den 5G-Homespot

René Hesse
Von
Tchibo MOBIL (KI)

Tchibo MOBIL zahlt Käufern seines 5G-Homespots nach sechs Monaten Tarifnutzung einen Bonus von 100 Euro aus. Die Aktion läuft noch etwa zwei Wochen.

Der Homespot-Router 5G ZOWEE kostet einmalig 119 Euro. Wer ihn bis zum 4. Oktober 2026 kauft, einen FLEX-HOMESPOT-Tarif aktiviert und diesen sechs Monate ohne Unterbrechung nutzt, erhält laut Tchibo MOBIL 100 Euro auf sein Bankkonto. Rechnerisch bleiben damit 19 Euro für den Router.

Der Zugang läuft über das Mobilfunknetz von Telefónica. Ein Festnetzanschluss oder Technikertermin ist nicht nötig. Der Router unterstützt 4G und 5G sowie WiFi 6 im 2,4- und 5-GHz-Band.

Tchibo MOBIL bietet bis zu 500 GB Datenvolumen

Die drei FLEX-HOMESPOT-Tarife unterscheiden sich vor allem beim Datenvolumen:

  • 150 GB für 24,99 Euro pro vier Wochen
  • 300 GB für 34,99 Euro pro vier Wochen
  • 500 GB für 49,99 Euro pro vier Wochen
  • bis zu 100 MBit/s Download und 25 MBit/s Upload

Alle Tarife sind alle vier Wochen kündbar. Zusätzliches Datenvolumen lässt sich nachbuchen. Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG.

Zu Tchibo MOBIL →

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