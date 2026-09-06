Kommentar

Mein Tipp der Woche: Ein erster Eindruck von GTA 6 (Video)

Oliver Schwuchow
Von

Nach dem ausführlichen Blick bei Netflix gab es in den letzten Tagen noch viele weitere Inhalte rund um GTA 6 und es hat sich bestätigt, was wir schon wussten, Rockstar hatte einige Medien im Juli eingeladen und ihnen das Spiel gezeigt.

Zocken durfte man es noch nicht und die Auswahl war komisch, aus Deutschland war beispielsweise nur die Zeit eingeladen. Die lieferten einen okayen Beitrag, aber ein eher schlechtes Video (Ich hätte ja mindestens die Gamestar eingeladen).

Die haben aber die Chance erkannt und konnten im Rahmen der Gamescom mit dem Redakteur der Zeit über GTA 6 plaudern, der in den 30 Minuten auf Fragen einging. Ich fand den Talk ehrlich gesagt gut und kann ihn Interessierten empfehlen.

Wir haben sehr viel „geschöntes“ Material gesehen, mich interessiert aber mehr, wie sich GTA 6 anfühlt. Die Durststrecke ist also vorbei, das war nur der Auftakt, ich bin gespannt, was wir in den kommenden Tagen und Wochen noch alles sehen.

PS: Wer noch tiefer eintauchen möchte, dem kann ich den englischen Kanal „TGG“ empfehlen, da habe ich aber nicht alles gesehen. Die Auswahl der ersten Medien war aber echt komisch, denn man merkt, dass Rockstar den Fokus doch sehr stark auf „Mainstream“ gelegt hat. Mir hat da ein bisschen der Gaming-Part gefehlt.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.


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