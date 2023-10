Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Assassin’s Creed Mirage

Zu Assassin’s Creed Mirage gab es diese Woche schon zum Embargo meinen ersten Eindruck, mittlerweile habe ich das Spiel aber beendet und kann sagen: Ja, gefällt mir. Ich würde dem neuen Assassin’s Creed gute 8 (von 10) Punkte geben.

Es ist kein Meisterwerk geworden und kommt auch nicht an Spiele wie The Last of Us und Co. heran, aber als ich gerade an dem Punkt von Odyssey und Valhalla war, wo ich bei beiden Spielen dachte „es reicht langsam“, war Mirage schon vorbei.

Es ist deutlich kürzer, es ist viel schlanker beim System, die Map ist kleiner, der Fokus liegt wieder mehr auf Stealth, ich mochte es sehr. Für mich tatsächlich das beste Assassin’s Creed der letzten Jahre und besser als Origins, Odyssey und Valhalla.

Ist es perfekt? Nein, denn der Story fehlt es an Tiefe, die Charaktere sind jetzt nicht mitreisend und man sieht dem Spiel an, dass es noch für ältere Konsolen entwickelt wurde. Und die Gegner werden mit steigender Schwierigkeit nicht wirklich schlauer, sie machen nur mehr Schaden, da fehlt hin und wieder doch etwas Abwechslung.

Wer aber grundsätzlich das Konzept „Gegend beobachten, Lage analysieren, in Ruhe anschleichen, bis zum Ziel vordringen“ mag und wem das bei den AC-Spielen der letzten Jahre gefallen hat, dem kann ich Assassin’s Creed Mirage empfehlen.

Hinzu kommt, dass Ubisoft nur 50 Euro möchte und Mirage irgendwie nicht als vollwertiges Assassin’s Creed einstuft. Gut, es war mal als DLC gedacht, aber mit Blick auf den Umfang ist das ein Vollpreistitel. Aber gut so, ich will hier jetzt auch nicht behaupten, dass Ubisoft unbedingt die üblichen 70 Euro verlangen sollte.

Mit Blick auf die Zukunft hoffe ich, dass Ubisoft diesen Ansatz weiter verfolgt und nicht wieder gigantische und mit Lückenfüllern gestreckte Teile entwickelt. Etwas mehr Tiefe bei der Story und Assassin’s Creed könnte nicht nur unterhaltsam beim Gameplay sein, sondern vielleicht mal wieder in die hohe 80er-Wertung vordringen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

