Mein Tipp der Woche: Astro Bot für die PS5

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Astro Bot

Vor ein paar Tagen erschien hier schon der Test zu Astro Bot und seit dem habe ich noch weitere Stunden in das Spiel gesteckt. Der Fokus lag am Anfang auf einem guten Durchlauf mit einigen Extrawelten, doch mittlerweile habe ich alle Level im Spiel freigeschaltet und auch die etwas größeren Herausforderungen gemeistert.

Und es bleibt dabei, dieser Plattformer gehört zu den besten Plattformern, die ich je gespielt habe, für mich auf einem Level mit einem 3D-Mario. Und nicht nur einem 3D-Mario, sondern meinen Favoriten, wie Galaxy oder Odyssey. Was dieses kleine Team (60 Personen) hier in drei Jahren abgeliefert hat, ist wirklich beeindruckend.

Ich habe auch einige Welten ein weiteres Mal gespielt, um Puzzleteile, Bots oder andere Extras zu finden und dabei bin ich jedes Mal auf neue Details gestoßen. Wer mit Konsolen aufgewachsen ist, in diesem Fall der PlayStation, der wird hier so viele Anspielungen finden. Ich freue mich auch schon auf das DLC für Ende des Jahres.

Und ich habe mich mal an die Level gemacht, die hinter den PlayStation-Symbolen stecken und muss eine Sache etwas revidieren. Astro Bot selbst ist nicht schwer, hier gibt es aber ein paar Level, die es in sich haben. Und auch eines, welches ich sogar als sehr schwer bezeichnen würde. Es gibt also auch Herausforderungen.

Astro Bot kostet so um die 50 bis 60 Euro, der Preis variiert immer wieder, da ich den Beitrag unter der Woche einplane, kann ich euch nicht sagen, was es jetzt im Moment kostet. Aber es ist AAA-Level, wenn es einem zusagt und man nicht nur schnell durchtrennt, dann kann man hier auch gute 15 Stunden in das Spiel stecken.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.