Astro Bot: Kostenloses DLC kommt, das steckt drin

Astro Bot erobert gerade die Charts der Bestenlisten und scheint auch im Handel gut anzukommen, es ist bei Amazon seit Tagen auf Platz 2 der PS5-Spiele, gegen ein FC25 hat es aber selbst so ein Hit schwer. Doch wie geht es jetzt weiter?

Die Entwickler haben bis Ende des Jahres ein kostenloses DLC angekündigt, bei dem wir Speedrun-Level und andere „Herausforderungen“ bekommen werden. Es soll auch neue Bots zum Retten geben, inklusive VIP-Bots, welche ist unklar.

Das DLC für Astro Bot kommt bis Ende des Jahres, es ist aber nicht bekannt, ob noch weitere Inhalte für 2025 geplant sind. Mit so einem Erfolg hat Team Asobi sicher auch nicht gerechnet, womöglich wird die Roadmap gerade ausgearbeitet.

Ich hätte nichts gegen ein kostenpflichtiges DLC, gerne mit 2-3 neuen Galaxien und ein paar anderen Extras für nächstes Jahr, aber ich vermute, dass das Spiel mit dem kommenden DLC seine finale Form erhält und abgeschlossen ist. Schauen wir mal, falls Astro Bot vielleicht sogar Spiel des Jahres wird, ist hier alles möglich.

