Mein Tipp der Woche: Gen V bei Amazon Prime Video

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Gen V

Diese Woche ist es mal wieder eine Serie, die zwar schon vor ein paar Wochen bei Amazon Prime Video veröffentlicht wurde, für die wir bisher aber keine Zeit hatten. Da Amazon bald mehr Geld verlangt oder Werbung ab morgen (5. Februar) zeigt, wollten wir das noch schnell nachholen, da das Abo vielleicht bald gekündigt wird.

Es handelt sich um Gen V, ein klassisches Spin-off, in diesem Fall von The Boys. Bei Spin-offs bin ich immer etwas kritischer, aber Gen V ist gut und gefällt mir (und meiner Frau) genauso gut, wie The Boys selbst. Bei dem ganzen Shiny-Superhero-Kram finde ich diese Art von „anderen“ Superhelden weiterhin sehr unterhaltsam.

Gen V knüpft an die Ereignisse von The Boys an und die kommende Staffel von The Boys wird an Gen V anknüpfen, das soll ein „Universum“ werden. Gen V funktioniert auch ohne The Boys, ist aber deutlich besser, wenn man die Serie kennt. Für mich persönlich die beste (und eigentlich einzig gute) Marke von Amazon Prime Video.

The Boys geht dann übrigens im Sommer bei Amazon Prime Video weiter und Gen V wird eine zweite Staffel bekommen, aber sicher nicht vor 2025. Worum geht es? Um die etwas andere Art von Superhelden, die Serie sieht das Genre sogar genau genommen sehr kritisch. Und Gen V ist so ein bisschen der College-Ableger davon.

