Mein Tipp der Woche: GTA V Next-Gen-Version

Mein Tipp der Woche: GTA V

Heute gibt es einen Tipp für ein Spiel, von dem ihr vielleicht schon einmal gehört habt, ich bin mir da aber nicht ganz sicher: Grand Theft Auto. Das ist so eine Reihe von Rockstar, welche die ein oder andere Person in den letzten Jahren gekauft hat.

Spaß beiseite, GTA dürfte jeder von euch kennen und GTA V hat sich zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten entwickelt. Mit bald 200 Millionen Einheiten (irre) ist es derzeit genau genommen auf Platz 2 der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten.

GTA V hat mehrere Generationen von Konsolen mitgemacht, es fing vor ziemlich genau einem Jahrzehnt mit der PlayStation 3 (oder Xbox One) an und das Spiel wurde immer wieder für die aktuelle Generation angepasst, wie jetzt für die PS5.

Das kann man kritisieren, aber GTA V verkaufte sich nicht nur gut, GTA Online ist auch eine Geldgrube geworden. Doch wir bekommen endlich einen neuen Teil der Reihe, denn nächstes Jahr erscheint GTA VI und der erste Trailer kam Ende 2023.

Dieser hat nicht nur Rekorde gebrochen und wurde bald häufiger geschaut, als GTA V verkauft wurde, er hat bei mir auch dafür gesorgt, dass ich mal wieder Lust auf das alte Spiel hatte. Wie hat sich denn GTA V nach einem Jahrzehnt so gehalten?

Gut, ehrlich gesagt sogar sehr gut. Die Version für die Xbox Series X habe ich leider im Game Pass verpasst, aber ich habe die Chance jetzt im Abo von PlayStation Plus genutzt und das war vermutlich auch die viel bessere Entscheidung für das Spiel.

Es gibt nämlich nicht nur eine bessere Grafik mit hochgerechnetem 4K, Raytracing und 60 fps, es gibt nicht nur die besseren Ladezeiten, die dichtere Population, mehr Autos und Co., es gibt auch noch Support für den DualSense-Controller.

Da habe ich nicht viel erwartet, wurde aber sehr positiv überrascht. Selbst einige Spiele von Sony unterstützen den PS5-Controller nicht so gut, egal ob Regen, ob Untergrund, bei Rockstar hat man das haptische Feedback sehr gut implementiert.

Ich muss sagen, dass ich GTA V einfach nur nochmal „kurz“ zocken wollte, doch das Spiel hat sich nicht nur gut gehalten, es macht nach einem Jahrzehnt nochmal sehr viel Spaß. Klar, grafisch sieht man an vielen Stellen das Alter, gar keine Frage, auch die Story hat Schwächen, aber ich würde es nicht als veraltet bezeichnen.

Es erinnert mich ein bisschen an Mario Kart 8, das hat jetzt auch ein Jahrzehnt auf dem Buckel, aber durch Optimierungen und neue Inhalte macht es noch einmal viel Spaß. Das sind Spiele, die beide Geschichte in dieser Branche geschrieben haben.

Mir ist bewusst, dass GTA V diese Woche kein Geheimtipp ist, aber falls es euch wie mir geht und ihr euch nach einem Jahrzehnt vielleicht fragt, ob es sich lohnt: Ja, ich kann es vor allem in der PS5-Version durchaus empfehlen. Man merkt dem Spiel das Alter an, gar keine Frage, aber ich habe derzeit dennoch viel Spaß damit.

Was vielleicht auch daran liegt, dass ich mit den Spielen aufgewachsen bin und in den letzten 10 Jahren einen neuen Teil der Reihe vermisst habe. Ich freue mich auf GTA VI, Vice City ist mein favorisiertes Setting, aber das ist ein langer Zeitraum.

Und vielleicht liegt es auch am Alter, aber nach über 10 Jahren erlebt man das Spiel nochmal ganz anders, man hat sich ja auch selbst in dieser Zeit weiterentwickelt.

Die PS5-Version, falls ihr kein PlayStation Plus nutzt, kostet übrigens keine 20 Euro, die XBSX-Version ist derzeit etwas teurer. Um die 20 Euro sind aber durchaus fair, wobei ich es mir vermutlich nicht noch einmal kaufen würde, das ist dann langsam doch etwas dreist, aber in einem Abo kann man GTA V wirklich gut mitnehmen.

