Mein Tipp der Woche: Mario + Rabbids und Monkey Island

Mein Tipp der Woche: Zwei Spiele für Dezember

Diese Woche gibt es zwei Spiele, die mich in den letzten Wochen begleitet haben, die bei mir aber erst nach Release eintrafen und für die ich mir daher etwas mehr Zeit genommen habe: Return to Monkey Island und Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Ich habe beide Spiele auf der Nintendo Switch OLED gespielt und das auch nur im Handheld-Modus, da ich sie kaum noch am TV nutze. Monkey Island gibt es nur als digitale Version, das neue Mario + Rabbids kann man aber auch physisch kaufen.

Dafür gibt es Return to Monkey Island auch für alle anderen Plattformen (es ist sogar im Xbox Game Pass enthalten) und Mario + Rabbids ist ein exklusives Spiel für die Nintendo Switch. Beide Spiele sind für mich aber optimale Handheld-Spiele.

Fangen wir mit Return to Monkey Island an. Ich habe die alten Spiele zwar auch als Kind gespielt, aber bin nie extrem tief eingetaucht. Der neue Teil der Reihe hat mich aber abgeholt und ich mag auch den neuen Grafikstil (wurde ja von vielen kritisiert).

Euch erwartet hier ein sehr unterhaltsames Abenteuer, dessen Story ich definitiv nicht spoilern werde, denn darum geht es. Löst Rätsel, erfahrt Geschichten, das ist sehr unterhaltsam. Und das ehrlich gesagt nicht nur für Fans der alten Spiele.

Weiter geht es mit Mario + Rabbids Sparks of Hope. Das erste Mario + Rabbids ist bis heute eines meiner Lieblingsspiele auf der Nintendo Switch und der neue Teil ist in so ziemlich allen Bereichen optimiert worden. Sieht besser aus, hat noch mehr Abwechslung und man merkt, dass es hier deutlich mehr Budget bei Ubisoft gab.

Ich finde alle Optimierungen besser. Das neue Setting im Weltall, die neuen Charaktere, die neuen Welten, die neuen Gegner und die neue Steuerung. Daran musste ich mich gewöhnen (freies Bewegen), doch mittlerweile mag ich es.

Worum geht es hier? Mario + Rabbids ist ein taktisches und rundenbasiertes Spiel. Ihr greift mit einem Team ein gegnerisches Team an und müsst Runde für Runde eure Aktionen planen. Im neuen Teil gibt es allerdings auch viel mehr Abwechslung.

Wer Kingdom Battle mochte, der wird Spark of Hope auch mögen, da bin ich mir sehr sicher. Für mich sogar ehrlich gesagt das beste Switch-Spiel in diesem Jahr.

