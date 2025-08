Mein Tipp der Woche: Things (Todo-App für Apple-Nutzer)

Ich spreche hier immer mal wieder nebenbei über meine Todo-App, die ich aktiv im Alltag nutze und die bei mir zu den meistgenutzten Apps überhaupt gehört. Viele kennen die App des deutschen Entwicklerstudios aber nicht und ich muss immer mal wieder erklären, was das ist und warum ich diese App weiterhin gerne nutze.

Die Rede ist von Things, einer Todo-App, die ich seit knapp sieben Jahre nutze. Sie wird von Cultured Code entwickelt, einem Unternehmen aus Deutschland, welches wenige Minuten von mir entfernt sitzt (Stuttgart). Things gibt es, und das ist hier entscheidend, nur für Apple-Geräte, Pläne für Android/Windows gibt es nicht.

Warum Things, wenn es doch so viele Todo-Apps gibt? Das hat mehrere Gründe. Zum einen, finde ich es immer gut, wenn man lokale Anbieter unterstützt. Doch Things ist auch eine hervorragende App, sie sieht gut aus und die Entwickler sind zwar Apple-exklusiv, bei neuen Funktionen aber immer ganz (!) vorne mit dabei.

Mir gefällt der Aufbau der App, ich mag die Optik, das Icon und es gibt vor allem kein Abo. Wenn es geht, gehe ich Abos aus dem Weg. Things ist nicht günstig, die iPhone-App kostet 10 Euro, die iPad-App liegt bei 23 Euro und die Mac-App sogar bei 60 Euro (gibt auch eine App für visionOS für 35 Euro, nutze ich aber nicht).

Mein „Paket“ kostet also fast 100 Euro, aber ich nutze es seit sieben (!) Jahren und die App wird besser als die meisten meiner Apps gepflegt. Neue Widgets? Things ist dabei. Dunkles Design? Things ist zum Start dabei. Sowas mag ich und auch auf der Apple Watch (in der iOS-App enthalten) macht Things einen sehr guten Job.

Ich lebe schon seit meiner Jugend mit einer Todo-App, in meinem Alltag gibt es kaum eine wichtigere App, da sind 100 Euro für so einen Zeitraum ein Witz. Daher ist Things eine ganz klare Empfehlung, bei mir hat sie auf allen Geräten den besten Platz im Dock unten. Der Nachteil ist eben nur, dass sie nur für Apple-Nutzer ist.

Mehr Details gibt es auf der Webseite der Entwickler.

PS: Wir befinden uns seit 2017 bei Things 3, was absurd ist, so ziemlich jeder Entwickler hätte schon längst iOS 18 oder ein anderes Update für Things 4 genutzt und neu abgecasht, man pflegt bis heute Version 3. Ich weiß nicht, ob Things 4 in Entwicklung ist. Es gab mal Hinweise, Hintergrundwissen habe ich aber nicht.

